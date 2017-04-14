Моуринью считает матч против «Челси» рядовой игрой

УЖЕ ОТМАЗКУ ИЩЕТ)))
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что матч против «Челси» является для его команды обычной игрой. Специалист считает, что эта встреча не отличается от других матчей английской Премьер-лиги.
«Вы считаете, что нас ждет эмоциональный матч. Но для меня просто одна игра, которая не отличается от других.
У одной команды будут свежие игроки, а у другой – уставшие. Это очень важно», – отметил Моуринью.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют 16 апреля. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.