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Моуринью считает матч против «Челси» рядовой игрой

14 апреля 2017, 20:07
12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что матч против «Челси» является для его команды обычной игрой. Специалист считает, что эта встреча не отличается от других матчей английской Премьер-лиги.

«Вы считаете, что нас ждет эмоциональный матч. Но для меня просто одна игра, которая не отличается от других.

У одной команды будут свежие игроки, а у другой – уставшие. Это очень важно», – отметил Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют 16 апреля. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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Тони Монтана Б
1492190699
Ничью бы... а так прав, вчера играли, на 3ий день еще матч
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Павел Буре
1492191248
Жозе, Если хочешь ничью ставь феллаини в основу. )
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Masteralex
1492191322
ну если Моуриньо считает это "рядовым" событием, то это будет адовая рубка и МЮ всеми силами будет стараться победить
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Fedor4uk
1492191444
Маур лукавит впрочем как и всегда балаболит)))
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ArmyaneVpered
1492191754
Кто бы сомневался в его высказываниях
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Drapik
1492194684
многие тоже считают матч МЮ-Челси заурядным
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Mahone
1492196492
лукавит жук
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igormaddog
1492212328
2-1 МЮ выиграет
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Docentusa
1492233457
ХА-ХА! Рассмешил!!!
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Berikosha
1492262529
УЖЕ ОТМАЗКУ ИЩЕТ)))
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