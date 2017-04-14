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    Моуринью считает матч против «Челси» рядовой игрой

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что матч против «Челси» является для его команды обычной игрой. Специалист считает, что эта встреча не отличается от других матчей английской Премьер-лиги.

    «Вы считаете, что нас ждет эмоциональный матч. Но для меня просто одна игра, которая не отличается от других.

    У одной команды будут свежие игроки, а у другой – уставшие. Это очень важно», – отметил Моуринью.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют 16 апреля. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    14.04.2017 20:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 15 апреля 2017, 16:22

      УЖЕ ОТМАЗКУ ИЩЕТ)))

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Berikosha 17 апреля 2017, 09:42

      угу, а вы теперь как отмажетесь? скажете что слили игру чтобы бросить все силы на кубок Англии?))

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 апреля 2017, 08:17

      ХА-ХА! Рассмешил!!!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 апреля 2017, 02:25

      2-1 МЮ выиграет

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 апреля 2017, 22:01

      лукавит жук

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      Рейтинг: +423

      Drapik 14 апреля 2017, 21:31

      многие тоже считают матч МЮ-Челси заурядным

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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 14 апреля 2017, 20:42

      Кто бы сомневался в его высказываниях

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 14 апреля 2017, 20:37

      Маур лукавит впрочем как и всегда балаболит)))

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 апреля 2017, 20:35

      ну если Моуриньо считает это "рядовым" событием, то это будет адовая рубка и МЮ всеми силами будет стараться победить

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 апреля 2017, 20:34

      Жозе, Если хочешь ничью ставь феллаини в основу. )

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 20:24

      Ничью бы... а так прав, вчера играли, на 3ий день еще матч

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