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    Доходы Мутко за прошлый год составили 9 миллионов

    Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко за 2016 год получил доход в размере 9 миллионов рублей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте правительства страны.

    За отчетный период Мутко заработал 9001183,00 рубля. В его собственности указаны квартира площадью 252,7 кв. м (Мутко принадлежит треть доли) и квартира площадью 150,8 кв. м (четверть доли), а также автомобиль Mercedes-Benz Е350.

    Супруга Мутко имеет в индивидуальной собственности квартиру площадью 46,6 кв. м, треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м. Помимо этого она владеет двумя земельными участками площадью в 1,1739 га и 16,05 сотки и дачей площадью 177,3 кв. м. Ее доходы за 2016-й год составили 2331753 рубля.

    Также сообщается, что в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 15:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 апреля 2017, 20:34

      Зарплата есть зарплата, но мне кажется Мутко и подшабашить может иногда,
      трудолюбивый он.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 апреля 2017, 19:10

      И вы этому доверяете????????????? На самом деле- это может сотая . а может и тысячная часть его дохода....Все мы знаем как подается декларация о доходах и что там и как...Уверен, что у Мудищенко есть подставные лица на которых и идет основной доход, а скорее всего- остальное просто "черный нал"....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 апреля 2017, 17:41

      Я бы хотел еще посмотреть его "декларацию" о расходах, вот тогда можно было бы и поговорить. В цивилизованных странах так и делают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 апреля 2017, 17:37

      Наверное 9 млн $?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 апреля 2017, 17:33

      Больше чем у перзидента и мудведя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 14 апреля 2017, 17:12

      Во ворюга!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 апреля 2017, 17:09

      вроде не первое апреля, чтобы верить в шутки, которые наши чиновники называют налоговой декларацией, рассказали бы лучше сколько Мудко поимел с распила Крестовского

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 апреля 2017, 16:56

      Видимая часть айсберга.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      datura 14 апреля 2017, 16:48

      Ну прям молодой отечественный футболист!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 16:29

      ну. не так уж и много)))

      0
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