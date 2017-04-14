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Доходы Мутко за прошлый год составили 9 миллионов

14 апреля 2017, 15:51
19

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко за 2016 год получил доход в размере 9 миллионов рублей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте правительства страны.

За отчетный период Мутко заработал 9001183,00 рубля. В его собственности указаны квартира площадью 252,7 кв. м (Мутко принадлежит треть доли) и квартира площадью 150,8 кв. м (четверть доли), а также автомобиль Mercedes-Benz Е350.

Супруга Мутко имеет в индивидуальной собственности квартиру площадью 46,6 кв. м, треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м. Помимо этого она владеет двумя земельными участками площадью в 1,1739 га и 16,05 сотки и дачей площадью 177,3 кв. м. Ее доходы за 2016-й год составили 2331753 рубля.

Также сообщается, что в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Мутко Виталий
Комментарии (19)
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serglider
1492175238
Вот многие пишут: Мутко уйди! Ну, куда он уйдет? Да пусть весь российский спорт развалится вместе с футболом, на его развалинах будет сидеть Мудко с окладом 9 лямов и вешать лапшу, что "кажется мы уже нащупываем дно")))
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Чеба
1492175456
Кто пиздит, тот хуй сосет? Нужно у Мутко спросить!
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datura
1492177726
Ну прям молодой отечественный футболист!
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polt
1492178219
Видимая часть айсберга.
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Masteralex
1492178952
вроде не первое апреля, чтобы верить в шутки, которые наши чиновники называют налоговой декларацией, рассказали бы лучше сколько Мудко поимел с распила Крестовского
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Kollljan
1492179144
Во ворюга!!!
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la verdad
1492180429
Больше чем у перзидента и мудведя
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acer2003
1492180627
Наверное 9 млн $?)
Ответить
kykyi
1492180884
Я бы хотел еще посмотреть его "декларацию" о расходах, вот тогда можно было бы и поговорить. В цивилизованных странах так и делают.
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zico2205
1492186230
И вы этому доверяете????????????? На самом деле- это может сотая . а может и тысячная часть его дохода....Все мы знаем как подается декларация о доходах и что там и как...Уверен, что у Мудищенко есть подставные лица на которых и идет основной доход, а скорее всего- остальное просто "черный нал"....
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