Доходы Мутко за прошлый год составили 9 миллионов

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко за 2016 год получил доход в размере 9 миллионов рублей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте правительства страны.

За отчетный период Мутко заработал 9001183,00 рубля. В его собственности указаны квартира площадью 252,7 кв. м (Мутко принадлежит треть доли) и квартира площадью 150,8 кв. м (четверть доли), а также автомобиль Mercedes-Benz Е350.

Супруга Мутко имеет в индивидуальной собственности квартиру площадью 46,6 кв. м, треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м. Помимо этого она владеет двумя земельными участками площадью в 1,1739 га и 16,05 сотки и дачей площадью 177,3 кв. м. Ее доходы за 2016-й год составили 2331753 рубля.

Также сообщается, что в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.