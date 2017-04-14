Мутко: «Отставание по строительству стадиона в Самаре будет ликвидировано к августу»

Мы тут посчитали и поняли, что стадион выходит слишком дешевым, очень мало получается "стырить", поэтому в срочном порядке решили актуализировать проект ... Сами понимаете, дело не простое - решить у кого отобрать деньги ... у пенсионеров ... учителей ... врачей ... или поднять тарифы ЖКХ ... поэтому как бы и откладываем строительство ... так-то мы и за 3 месяца можем построить, но кому это надо ... дольше строишь - больше денег!
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что строительство стадиона в Самаре, который должен принять шесть матчей чемпионата мира-2018, должно пойти по графику не ранее августа текущего года. Он рассказал из-за чего именно появились отставания от этого графика.
«Что касается Самары, в августе, надеюсь, мы войдем в график строительства стадиона, все отставания будут ликвидированы. Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект.
Сейчас мы взяли более жесткое управление строительством этого стадиона. Надеюсь, в августе самые главные работы по подъему кровли будут завершены, мы войдем в график, и Самара никаких проблем вызывать не будет», – сказал Мутко.
Напомним, что беспокойство ФИФА относительно хода строительства стадиона в Самаре было обозначено еще в октябре 2016 года. Сдать арену в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года.