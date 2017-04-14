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    Мутко: «Отставание по строительству стадиона в Самаре будет ликвидировано к августу»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что строительство стадиона в Самаре, который должен принять шесть матчей чемпионата мира-2018, должно пойти по графику не ранее августа текущего года. Он рассказал из-за чего именно появились отставания от этого графика.

    «Что касается Самары, в августе, надеюсь, мы войдем в график строительства стадиона, все отставания будут ликвидированы. Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект.

    Сейчас мы взяли более жесткое управление строительством этого стадиона. Надеюсь, в августе самые главные работы по подъему кровли будут завершены, мы войдем в график, и Самара никаких проблем вызывать не будет», – сказал Мутко.

    Напомним, что беспокойство ФИФА относительно хода строительства стадиона в Самаре было обозначено еще в октябре 2016 года. Сдать арену в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года.

    Источник: Интерфакс

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    14.04.2017 06:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 апреля 2017, 14:29

      Мы тут посчитали и поняли, что стадион выходит слишком дешевым, очень мало получается "стырить", поэтому в срочном порядке решили актуализировать проект ... Сами понимаете, дело не простое - решить у кого отобрать деньги ... у пенсионеров ... учителей ... врачей ... или поднять тарифы ЖКХ ... поэтому как бы и откладываем строительство ... так-то мы и за 3 месяца можем построить, но кому это надо ... дольше строишь - больше денег!

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 14 апреля 2017, 21:33

      интересно, сколько этому косноязычному при распиле досталось?

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      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > 19asmodey54 20 апреля 2017, 15:00

      думаю,что хороший и большой кусочек...)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 апреля 2017, 06:55

      "Сейчас мы взяли более жесткое управление строительством.." Вот такой вот кисель в голове у нашего министра, вот такие у нас командиры.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kykyi 14 апреля 2017, 08:05

      "А самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько
      актуализировать этот проект". Оказывается вот с чем связано отставание
      от графика строительства.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 14 апреля 2017, 08:24

      Я не решился это комментировать, это выше моего понимания.
      Похоже до сего дня строили по нормам 19 века, а скорее всего денег не хватило, сперли слишком много.

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