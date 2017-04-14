Мутко: «Отставание по строительству стадиона в Самаре будет ликвидировано к августу»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что строительство стадиона в Самаре, который должен принять шесть матчей чемпионата мира-2018, должно пойти по графику не ранее августа текущего года. Он рассказал из-за чего именно появились отставания от этого графика.

«Что касается Самары, в августе, надеюсь, мы войдем в график строительства стадиона, все отставания будут ликвидированы. Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект.

Сейчас мы взяли более жесткое управление строительством этого стадиона. Надеюсь, в августе самые главные работы по подъему кровли будут завершены, мы войдем в график, и Самара никаких проблем вызывать не будет», – сказал Мутко.

Напомним, что беспокойство ФИФА относительно хода строительства стадиона в Самаре было обозначено еще в октябре 2016 года. Сдать арену в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года.