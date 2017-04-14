Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Калитвинцев: «Динамо» сделает все возможное, чтобы больше не вылетать в ФНЛ»

Калитвинцев: «Динамо» сделает все возможное, чтобы больше не вылетать в ФНЛ»

14 апреля 2017, 00:29
2

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от выступления в Футбольной национальной лиге. Также специалист признался, что хотел бы и дальше возглавлять бело-голубых.

Напомним, что «Динамо» ранее досрочно оформило выход в Премьер-лигу.

– Планируете продолжить сотрудничество с «Динамо»?

– С большим удовольствием. То, что мы начали, надо продолжить – и на более высоком уровне. Но в этом вопросе не все зависит от меня.

– В двух словах опишите первый дивизион. Какой он?

– Тяжелый турнир. Все команды боевые, умеют обороняться. Выматывают бесконечные долгие перелеты. Если у кого из клубов ФНЛ есть задача выйти в Премьер-лигу, то после этого надо сделать все возможное, чтобы не вылететь обратно. Туда лучше не опускаться.

– Оценили просторы России?

– Просторы я видел и раньше. А вот характер футболистов оценил. Честно скажу: ни в ком не разочаровался. Когда мы подбирали игроков, очень много внимания уделяли именно человеческим качествам. Знали, что в какой-то момент характер выйдет на первый план. Никто не подвел. Уверен, не подведет и дальше.

– Самый сложный выезд?

– В Хабаровск, где начинали матч в 8 утра по Москве. После финального свистка сказал ребятам: не знаю, как вы играли, а мы на скамейке сами чуть с ума не сошли. Кажется, нам всем удалось только вздремнуть перед игрой. А в целом меня такими условиями не удивишь, я ведь тоже в свое время наездился. Ничего нового не увидел – в каких-то гостиницах, например, жил, когда играл. Стадионы многие остались, только тогда были лавочки, а сейчас кресла. Но кое-что, конечно, стало лучше. Есть прогресс в качестве полей, в инфраструктуре. По меньшей мере, теперь в гостиницах есть горячая вода!

– Говорят, ФНЛ – некое очищение для «Динамо». Согласны с такой постановкой вопроса?

– Очистились или нет, покажет следующий сезон.

– Какой результат в Премьер-лиге вас бы удовлетворил?

– Первое место!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polt
1492153315
Динамо не хватало в премьер-лиге. Удачи в следующем сезоне.
Ответить
Fan Loko mik
1492935950
Клуб с такой историей не должен болтаться на задворках!!!!
Ответить
Главные новости
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
5
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
4
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
10
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Все новости
Все новости
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
Вчера, 15:18
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
19
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+