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    Калитвинцев: «Динамо» сделает все возможное, чтобы больше не вылетать в ФНЛ»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от выступления в Футбольной национальной лиге. Также специалист признался, что хотел бы и дальше возглавлять бело-голубых.

    Напомним, что «Динамо» ранее досрочно оформило выход в Премьер-лигу.

    – Планируете продолжить сотрудничество с «Динамо»?

    – С большим удовольствием. То, что мы начали, надо продолжить – и на более высоком уровне. Но в этом вопросе не все зависит от меня.

    – В двух словах опишите первый дивизион. Какой он?

    – Тяжелый турнир. Все команды боевые, умеют обороняться. Выматывают бесконечные долгие перелеты. Если у кого из клубов ФНЛ есть задача выйти в Премьер-лигу, то после этого надо сделать все возможное, чтобы не вылететь обратно. Туда лучше не опускаться.

    – Оценили просторы России?

    – Просторы я видел и раньше. А вот характер футболистов оценил. Честно скажу: ни в ком не разочаровался. Когда мы подбирали игроков, очень много внимания уделяли именно человеческим качествам. Знали, что в какой-то момент характер выйдет на первый план. Никто не подвел. Уверен, не подведет и дальше.

    – Самый сложный выезд?

    – В Хабаровск, где начинали матч в 8 утра по Москве. После финального свистка сказал ребятам: не знаю, как вы играли, а мы на скамейке сами чуть с ума не сошли. Кажется, нам всем удалось только вздремнуть перед игрой. А в целом меня такими условиями не удивишь, я ведь тоже в свое время наездился. Ничего нового не увидел – в каких-то гостиницах, например, жил, когда играл. Стадионы многие остались, только тогда были лавочки, а сейчас кресла. Но кое-что, конечно, стало лучше. Есть прогресс в качестве полей, в инфраструктуре. По меньшей мере, теперь в гостиницах есть горячая вода!

    – Говорят, ФНЛ – некое очищение для «Динамо». Согласны с такой постановкой вопроса?

    – Очистились или нет, покажет следующий сезон.

    – Какой результат в Премьер-лиге вас бы удовлетворил?

    – Первое место!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 00:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:25

      Клуб с такой историей не должен болтаться на задворках!!!!

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      Рейтинг: +4934

      polt 14 апреля 2017, 10:01

      Динамо не хватало в премьер-лиге. Удачи в следующем сезоне.

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