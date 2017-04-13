Бензема не обсуждал свое будущее с Дешамом

Нападающий «Реала» Карим Бензема не встречался и не обсуждал свое возможное возвращение в сборную Франции с главным тренером команды Дидье Дешамом.
«На данный момент я могу сказать, что не разговаривал с Дешамом, мы с ним даже не созванивались. Я спокойно продолжаю делать свою работу. Моя задача состоит в том, чтобы проводить хорошие матчи», – цитирует Бензема Le Figaro.
Напомним, что нападающий не вызывался в сборную Франции после скандала с причастностью к шантажу полузащитника Матье Вальбуэна.
Источник: Бомбардир.ру