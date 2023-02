УЕФА поздравил Роббена с 100-м матчем в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен вышел в стартовом составе на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (0:0, 20-я минута).

Для 33-летнего голландца встреча стала 100-й на турнире. Ранее вингер выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал». В сезоне-2012/13 футболист стал победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенского клуба.

УЕФА поздравил Роббена видеороликом, на котором футболист изображен в экипировке разных команд в коронной позе — во время удара по мячу после проброса в центр поля под левую ногу с правого фланга.

@FCBayernEN @ArjenRobben celebrates his 100th UEFA club competition appearance!



Will we see his trademark goal tonight? #UCL pic.twitter.com/WG23Bfvzi2