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  • Генич: «Как только матч судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего»

Генич: «Как только матч судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего»

12 апреля 2017, 15:10
17

Известный российский комментатор Константин Генич поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» (3:0). По мнению Генича, туринский клуб уже можно поздравлять с выходом в полуфинал турнира.

«Ювентус» просто лучше играет в футбол и преподал «Барселоне» самый настоящий мастер-класс.

Можно, конечно, проводить параллели с матчем в Париже. Помимо счета, это польский арбитр Шимон Марциняк. Как только судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего. Зато когда матч обслуживает Марциняк, «Барселоне» в Лиге чемпионов труба.

Последний раз такое безоговорочное преимущество одной команды над другой в тактическом плане я видел на Евро-2016. Это был матч Италия – Испания, в котором Антонио Конте под орех разделал Висенте Дель Боске. Сегодня была похожая история, когда Массимилиано Аллегри преподал тактический урок Луису Энрике. Кто-то скажет, что Аллегри не первый, кому это удалось. Но то, как это сделал «Ювентус», было по-настоящему ярко, грамотно и, как сказал Валерий Карпин, на «спокойняке». Туринцы играли на удивление хладнокровно, зная, что нужно делать и, главное, как. Ну, а у «Барселоны», если в составе выходит Жереми Матье, а роль спасителя отечества достается Андре Гомешу, то о чем тут говорить?

Команда Аллегри и в прошлом сезоне должна была проходить дальше, когда грамотно сыграла с «Баварией», но в концовке ей немного не повезло. Сейчас «Ювентус» растет, взрослеет, становится более солидным. И я допускаю, что эту Лигу чемпионов туринцы могут выиграть.

Ну, а «Барселоне» надо сказать спасибо Луису Энрике. С ним команда пережила не лучший период в истории. Теперь настало время развиваться и придумывать, как видоизменять свою игру. За два года, прошедшие с финала Лиги чемпионов, «Барселона» стала слабее. В отличие от «Ювентуса», которого уже можно поздравлять с выходом в полуфинал», – сообщил Генич.

Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ювентус Барселона Аллегри Массимилиано Энрике Луис Генич Константин
Комментарии (17)
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h3LL1k
1491999353
Генич конечно торопиться ну я за Ювентус!!! задрала это Барса уже...
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Mr Abdullaev
1492000600
Гомеш, Матье вообще .... Их продать , купить уже норм игроков надо
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bset
1492000777
Несмотря на все проблемы в итальянском футбола, их тренерская школа просто фантастическая. Ювентус, Челси, Лестер, Италия. И это только самые явные примеры итальянских гениев
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Garrincha58
1492002711
Ювентус Ювентус просто так бывает вчера Дибала два раза попал когда такое бывает один раз в жизни а у Барсы моментов было даже больше но выручил Буффонище и несколько раз просто мазали так что игра сложилась как сложилась и судьи тут не причем Геничу пора бы язык прикусить он уже и во время матчей так надоел как в свое время Гусев, а теперь и Орлов
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Pourport
1492004525
В ответном 3 пеналя и дальше/потом 2 пеналя в финале и мертвая Барса-чемпион!)
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Mus T
1492009254
Не являюсь болельщиком Барсы, но говорить что Барса незнает, что ей делать когда не судит определенный судья это конечно смешно. Наверное это была шутка. Такому Ювентусу проиграть может любая команда и даже Барса, и даже с таким счетом. Это футбол, ничего странного и не будет странным что Юве возьмёт ЛЧ.
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Тазит
1492009583
Человек,вершиной футбольной карьеры которого был Амкар, мог бы быть не столь категоричным...
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xsdm
1492012010
Пара Ювентус-ПСЖ была бы гораздо интереснее, жаль, что французы стали жертвами судейского произвола
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nelez
1492012284
Просто вчера Ювентус был сильнее Барсы и все
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Rooney102
1492015753
все по делу.Месси начинает закрывать тень Неймара у него депрессия и игра не идет
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