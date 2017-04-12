Генич: «Как только матч судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего»

Известный российский комментатор Константин Генич поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» (3:0). По мнению Генича, туринский клуб уже можно поздравлять с выходом в полуфинал турнира.

«Ювентус» просто лучше играет в футбол и преподал «Барселоне» самый настоящий мастер-класс.

Можно, конечно, проводить параллели с матчем в Париже. Помимо счета, это польский арбитр Шимон Марциняк. Как только судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего. Зато когда матч обслуживает Марциняк, «Барселоне» в Лиге чемпионов труба.

Последний раз такое безоговорочное преимущество одной команды над другой в тактическом плане я видел на Евро-2016. Это был матч Италия – Испания, в котором Антонио Конте под орех разделал Висенте Дель Боске. Сегодня была похожая история, когда Массимилиано Аллегри преподал тактический урок Луису Энрике. Кто-то скажет, что Аллегри не первый, кому это удалось. Но то, как это сделал «Ювентус», было по-настоящему ярко, грамотно и, как сказал Валерий Карпин, на «спокойняке». Туринцы играли на удивление хладнокровно, зная, что нужно делать и, главное, как. Ну, а у «Барселоны», если в составе выходит Жереми Матье, а роль спасителя отечества достается Андре Гомешу, то о чем тут говорить?

Команда Аллегри и в прошлом сезоне должна была проходить дальше, когда грамотно сыграла с «Баварией», но в концовке ей немного не повезло. Сейчас «Ювентус» растет, взрослеет, становится более солидным. И я допускаю, что эту Лигу чемпионов туринцы могут выиграть.

Ну, а «Барселоне» надо сказать спасибо Луису Энрике. С ним команда пережила не лучший период в истории. Теперь настало время развиваться и придумывать, как видоизменять свою игру. За два года, прошедшие с финала Лиги чемпионов, «Барселона» стала слабее. В отличие от «Ювентуса», которого уже можно поздравлять с выходом в полуфинал», – сообщил Генич.

Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».