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    Генич: «Как только матч судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего»

    Известный российский комментатор Константин Генич поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» (3:0). По мнению Генича, туринский клуб уже можно поздравлять с выходом в полуфинал турнира.

    «Ювентус» просто лучше играет в футбол и преподал «Барселоне» самый настоящий мастер-класс.

    Можно, конечно, проводить параллели с матчем в Париже. Помимо счета, это польский арбитр Шимон Марциняк. Как только судит не Айтекин – «Барселона» не знает, что делать. Не симулирует, не падает, не выпрашивает – ничего. Зато когда матч обслуживает Марциняк, «Барселоне» в Лиге чемпионов труба.

    Последний раз такое безоговорочное преимущество одной команды над другой в тактическом плане я видел на Евро-2016. Это был матч Италия – Испания, в котором Антонио Конте под орех разделал Висенте Дель Боске. Сегодня была похожая история, когда Массимилиано Аллегри преподал тактический урок Луису Энрике. Кто-то скажет, что Аллегри не первый, кому это удалось. Но то, как это сделал «Ювентус», было по-настоящему ярко, грамотно и, как сказал Валерий Карпин, на «спокойняке». Туринцы играли на удивление хладнокровно, зная, что нужно делать и, главное, как. Ну, а у «Барселоны», если в составе выходит Жереми Матье, а роль спасителя отечества достается Андре Гомешу, то о чем тут говорить?

    Команда Аллегри и в прошлом сезоне должна была проходить дальше, когда грамотно сыграла с «Баварией», но в концовке ей немного не повезло. Сейчас «Ювентус» растет, взрослеет, становится более солидным. И я допускаю, что эту Лигу чемпионов туринцы могут выиграть.

    Ну, а «Барселоне» надо сказать спасибо Луису Энрике. С ним команда пережила не лучший период в истории. Теперь настало время развиваться и придумывать, как видоизменять свою игру. За два года, прошедшие с финала Лиги чемпионов, «Барселона» стала слабее. В отличие от «Ювентуса», которого уже можно поздравлять с выходом в полуфинал», – сообщил Генич.

    Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2017 15:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 апреля 2017, 21:13

      и чего все так прицепилсть к Матье, когда в Париже 4-0 слили, его в составе не было, да и защитник он, да налажал, но ведь нападение ничего не забило, поэтому облажался не только Жереми Матье

      1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 12 апреля 2017, 19:49

      все по делу.Месси начинает закрывать тень Неймара у него депрессия и игра не идет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 12 апреля 2017, 18:51

      Просто вчера Ювентус был сильнее Барсы и все

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39

      xsdm 12 апреля 2017, 18:46

      Пара Ювентус-ПСЖ была бы гораздо интереснее, жаль, что французы стали жертвами судейского произвола

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 апреля 2017, 18:06

      Человек,вершиной футбольной карьеры которого был Амкар, мог бы быть не столь категоричным...

      -1
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      Рейтинг: +15

      Mus T 12 апреля 2017, 18:00

      Не являюсь болельщиком Барсы, но говорить что Барса незнает, что ей делать когда не судит определенный судья это конечно смешно. Наверное это была шутка. Такому Ювентусу проиграть может любая команда и даже Барса, и даже с таким счетом. Это футбол, ничего странного и не будет странным что Юве возьмёт ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 12 апреля 2017, 17:16

      Мистер очевидность. Забыл подсказать счет вчерашнего матча...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 апреля 2017, 16:42

      В ответном 3 пеналя и дальше/потом 2 пеналя в финале и мертвая Барса-чемпион!)

      4
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      Рейтинг: +484

      Андреич > Pourport 12 апреля 2017, 21:31

      3 пеналя маловато будет.
      Надо будет не меньше 5, т.к. на выезде Юве хоть 1 гол, но забьёт).

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2017, 16:11

      Ювентус Ювентус просто так бывает вчера Дибала два раза попал когда такое бывает один раз в жизни а у Барсы моментов было даже больше но выручил Буффонище и несколько раз просто мазали так что игра сложилась как сложилась и судьи тут не причем Геничу пора бы язык прикусить он уже и во время матчей так надоел как в свое время Гусев, а теперь и Орлов

      -1
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 12 апреля 2017, 15:57

      ага плаксы и девочки

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