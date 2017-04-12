Вице-президент «Монако»: «Произошедшее в Дортмунде – постыдный акт. Футбол сильнее этого»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о ситуации, которая произошла в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Боруссией». Напомним, что встреча была перенесена из-за взрывов у автобуса дортмундского клуба. Из-за осколков пострадал защитник Марк Бартра.

«Прежде всего, хочу предложить поддержку и дружбу «Боруссии» и пострадавшему Марку Бартре. Произошедшее – постыдный акт, свидетелем которого не хочется быть. Я также хочу отдать дань уважения всем нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку клуба. Мы делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто вчера предпочел остаться и посетить матч в среду вечером. Мы аплодируем немецким болельщикам за их щедрость.

Сегодняшний матч состоится в 19:45. Условия, в которых он пройдет, очевидно, сложны. Мы думали о том, нужно ли проводить эту встречу, но футбол не должен быть заложником в руках этих людей. УЕФА, «Боруссия» и мы на одной стороне.

Я благодарю и французскую лигу, клубы и телевидение за то, что помогли нам перенести субботний матч с «Дижоном». Футбол сильнее, чем этот постыдный акт», – заявил Васильев.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное