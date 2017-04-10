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    Перес поставил задачу «Реалу» выиграть Лигу чемпионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес назвал главную цель для своего клуба в текущем сезоне. По его мнению, приоритетным является победа в Лиге чемпионов.

    «Реал» – это клуб, у которого 11 побед в Лиге чемпионов. Мы выигрывали этот турнир два раза за последние три года. И главная задача в этом сезоне – выиграть его снова.

    Что для этого нужно? Нам нужна поддержка всех болельщиков, потому что наступает ключевой отрезок сезона», – сказал Перес.

    Стоит отметить, что мадридцы продолжают лидировать и в испанской Примере. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит встретиться с «Баварией».

    Источник: AS

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    10.04.2017 09:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 12 апреля 2017, 16:28

      сегодня Бавария огорчит Переса )

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 апреля 2017, 14:34

      А, то есть до этого - так, тупили?.. Думали - какие бы цели поставить на сезон..)

      -2
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 10 апреля 2017, 11:51

      Hala Madrid!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 10 апреля 2017, 10:47

      Ну, надеемся и верим)

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 апреля 2017, 10:27

      Пускай сначала Баварию пройдут

      -1
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      Рейтинг: +13

      Дониёр 10 апреля 2017, 09:39

      Верим в Реал .. выиграем ЛЧ и Ла Лигу

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 апреля 2017, 09:13

      Интересно, у таких клубов как Реал,Барса и Бавария, вообще бывают цель, не выиграть что то в сезоне?)
      У всех трёх, цель одна, победить во всех соревнованиях в которых они играют)

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Munez89 10 апреля 2017, 10:27

      В точку сказал.. У них в каждом сезоне одна цель.

      0
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