Перес поставил задачу «Реалу» выиграть Лигу чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес назвал главную цель для своего клуба в текущем сезоне. По его мнению, приоритетным является победа в Лиге чемпионов.

«Реал» – это клуб, у которого 11 побед в Лиге чемпионов. Мы выигрывали этот турнир два раза за последние три года. И главная задача в этом сезоне – выиграть его снова.

Что для этого нужно? Нам нужна поддержка всех болельщиков, потому что наступает ключевой отрезок сезона», – сказал Перес.

Стоит отметить, что мадридцы продолжают лидировать и в испанской Примере. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит встретиться с «Баварией».