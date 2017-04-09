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    Ромарио: «Неймар — лучший игрок мира, Месси лучше Роналду»

    Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио поделился своей тройкой лучших футболистов мира.

    «Неймар — лучший игрок мира на данный момент. Он доказал это как в играх за клуб, так и за сборную. Надеюсь, он сможет принести нам победу на чемпионате мира.

    Говорю об этом при всем уважении к Месси и Роналду. Что касается португальца, то я считаю его куда более слабым футболистом, чем два остальных», — сказал 51-летний бразилец.

    В клубной карьере Ромарио выступал за «Васко Да Гама», «Флуминенсе», ПСВ и «Барселону».

    В текущем сезоне Неймар забил 15 голов и отдал 24 результативные передачи в 37-ми матчах всех турниров. Статистика Месси — 43 мяча и 16 ассистентских баллов в 41-й игре. На счету Роналду 26 точных ударов и 12 пасов в 36-ти встречах.

    Источник: AS

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    09.04.2017 00:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 апреля 2017, 06:39

      Месси лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 9 апреля 2017, 10:44

      Ну и карлик с петушком не молодеют!!! А субъективное мнение бразильяшки ничего не значит! Гигз считает что КриРо лучший в мире - и это тоже его субъективное мнение!

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 02:22

      Пеналду стареет

      -1
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