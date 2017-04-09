Ромарио: «Неймар — лучший игрок мира, Месси лучше Роналду»

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио поделился своей тройкой лучших футболистов мира.

«Неймар — лучший игрок мира на данный момент. Он доказал это как в играх за клуб, так и за сборную. Надеюсь, он сможет принести нам победу на чемпионате мира.

Говорю об этом при всем уважении к Месси и Роналду. Что касается португальца, то я считаю его куда более слабым футболистом, чем два остальных», — сказал 51-летний бразилец.

В клубной карьере Ромарио выступал за «Васко Да Гама», «Флуминенсе», ПСВ и «Барселону».

В текущем сезоне Неймар забил 15 голов и отдал 24 результативные передачи в 37-ми матчах всех турниров. Статистика Месси — 43 мяча и 16 ассистентских баллов в 41-й игре. На счету Роналду 26 точных ударов и 12 пасов в 36-ти встречах.