Энрике: «Мадридское дерби? Может, посмотрю. Если нет — пойду на сиесту»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об ожиданиях от матча 31-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико».

«А во сколько начнется матч? В четыре? Может, посмотрю. Если нет — пойду на сиесту. Возможности обеих команд в этой встрече одинаковы. Фактор поля может сыграть важную роль. Думаю, игра получится интересной», — сказал Энрике.

Напомним, столичное дерби начнется в 17:15 по московскому времени.

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