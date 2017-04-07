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    Энрике: «Мадридское дерби? Может, посмотрю. Если нет — пойду на сиесту»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об ожиданиях от матча 31-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико».

    «А во сколько начнется матч? В четыре? Может, посмотрю. Если нет — пойду на сиесту. Возможности обеих команд в этой встрече одинаковы. Фактор поля может сыграть важную роль. Думаю, игра получится интересной», — сказал Энрике.

    Напомним, столичное дерби начнется в 17:15 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Marca

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    07.04.2017 22:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 08:19

      Да ладно уже Луис... конечно тренер Барсы обязан смотреть такой матч, ведь оба Мадридских клуба прямолинейные конкуренты Барселоны в гонке за Чемпионство! Надеюсь дерби будет очень зрелищным...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Lab[44] 8 апреля 2017, 16:09

      откуда взяться зрелищности в матчах атлетико? всей командой будут в своей штрафной, как обычно! Что тут зрелищного???

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      Рейтинг: +78

      Lab[44] > diadushka 8 апреля 2017, 20:54

      Не спорю, дерби получился не очень... Будем ждать Эль Классико(

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 апреля 2017, 00:42

      Реал проиграет

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      Рейтинг: +5

      Karakulov > Александр ЗА 9 апреля 2017, 11:54

      ты тоже соснул хуйца сука

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 апреля 2017, 23:06

      Хочется чтоб Реал потерял очки..

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      Рейтинг: +5

      Karakulov > Mr Abdullaev 8 апреля 2017, 00:58

      хочется чтобы ты отсосал

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