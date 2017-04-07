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Гризманн считает «Атлетико» фаворитом в предстоящем дерби

7 апреля 2017, 09:16
7

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн уверен, что его команда является фаворитом в предстоящем дерби с «Реалом».

«В последние несколько дней команда работает над тем, чтобы подойти к дерби в своей лучшей форме. Это очень важная игра не только для нас, но и для болельщиков. Надеемся, что все у нас получится, и мы завоюем три очка.

Я бы назвал «Атлетико» фаворитом в предстоящем матче с «Реалом». Мы очень хотим победить, а я верю в своих партнеров по команде и в тренера», – сказал Гризманн.

Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Реал Гризманн Антуан
Комментарии (7)
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zra78
1491545983
Ну и удачи тогда
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ЧИНГИСХАН 90
1491547359
Я верю точно что хотябы один очко берете!!! Если выиграйте то поможете Барселону стать чемпионом!
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Павел Буре
1491547454
На поле доказывай, а не журналистам.
Ответить
Protosser
1491547959
Верю в вас) Надеюсь, что возьмете 3 очка.
Ответить
adekvat
1491548910
Так тому и быть.
Ответить
Sanches 1204
1491554573
Мне кажется шансы равные
Ответить
САНЁК17
1491557112
Ваши болельщики фавориты а не команда.
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