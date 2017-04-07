Гризманн считает «Атлетико» фаворитом в предстоящем дерби

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн уверен, что его команда является фаворитом в предстоящем дерби с «Реалом».

«В последние несколько дней команда работает над тем, чтобы подойти к дерби в своей лучшей форме. Это очень важная игра не только для нас, но и для болельщиков. Надеемся, что все у нас получится, и мы завоюем три очка.

Я бы назвал «Атлетико» фаворитом в предстоящем матче с «Реалом». Мы очень хотим победить, а я верю в своих партнеров по команде и в тренера», – сказал Гризманн.

Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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