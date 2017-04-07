Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гризманн считает «Атлетико» фаворитом в предстоящем дерби

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн уверен, что его команда является фаворитом в предстоящем дерби с «Реалом».

    «В последние несколько дней команда работает над тем, чтобы подойти к дерби в своей лучшей форме. Это очень важная игра не только для нас, но и для болельщиков. Надеемся, что все у нас получится, и мы завоюем три очка.

    Я бы назвал «Атлетико» фаворитом в предстоящем матче с «Реалом». Мы очень хотим победить, а я верю в своих партнеров по команде и в тренера», – сказал Гризманн.

    Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 7 апреля 2017, 12:25

      Ваши болельщики фавориты а не команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 апреля 2017, 11:42

      Мне кажется шансы равные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 7 апреля 2017, 10:08

      Так тому и быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 апреля 2017, 09:52

      Верю в вас) Надеюсь, что возьмете 3 очка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 апреля 2017, 09:44

      На поле доказывай, а не журналистам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 7 апреля 2017, 09:42

      Я верю точно что хотябы один очко берете!!! Если выиграйте то поможете Барселону стать чемпионом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 7 апреля 2017, 09:19

      Ну и удачи тогда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11