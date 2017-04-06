Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «МЮ», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал» контактировали с Гризманном на предмет перехода

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал» контактировали с мадридским клубом на предмет перехода 26-летнего француза.

    Ранее главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заявил, что нападающий может покинуть команду грядущим летом. Сам футболист отметим, что не планирует уходить из мадридского клуба.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел за «матрасников» в Примере 29 матчей, занеся в актив 14 голов и семь результативных передач.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11