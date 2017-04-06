«МЮ», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал» контактировали с Гризманном на предмет перехода

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал» контактировали с мадридским клубом на предмет перехода 26-летнего француза.

Ранее главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заявил, что нападающий может покинуть команду грядущим летом. Сам футболист отметим, что не планирует уходить из мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «матрасников» в Примере 29 матчей, занеся в актив 14 голов и семь результативных передач.