Месси: «С самого детства я жил вне дома, вне семьи, вне братьев и друзей. Такое происходит не со всеми»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при переходе в каталонский клуб.

«Чтобы стать высококлассным игроком, я очень многим жертвовал в жизни, также как и другие трудящиеся на благо своей семьи люди. С самого детства я жил вне дома, вне семьи, вне братьев и друзей. Такое происходит далеко не со всеми. Мне было сложно, но я сделал этот выбор, и понимаю, что так было необходимо. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Месси.

Аргентинец перешел в молодежный клуб «Барселоны» в 2000 году.