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    Месси: «С самого детства я жил вне дома, вне семьи, вне братьев и друзей. Такое происходит не со всеми»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при переходе в каталонский клуб.

    «Чтобы стать высококлассным игроком, я очень многим жертвовал в жизни, также как и другие трудящиеся на благо своей семьи люди. С самого детства я жил вне дома, вне семьи, вне братьев и друзей. Такое происходит далеко не со всеми. Мне было сложно, но я сделал этот выбор, и понимаю, что так было необходимо. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Месси.

    Аргентинец перешел в молодежный клуб «Барселоны» в 2000 году.

    Источник: Sport.es

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    04.04.2017 21:47
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 5 апреля 2017, 08:00

      Гонишь, ты живёшь в одном из лучших городов в мире!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 апреля 2017, 00:12

      А как еще стать великим ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 апреля 2017, 00:06

      Человек футбола....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 4 апреля 2017, 22:30

      Мужик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 21:50

      До конца карьеры в Барсе!

      1
      Ответить
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