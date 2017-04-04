Ломбертс: «У «Зенита» есть все, чтобы быть первыми в РФПЛ, нужно только в это верить»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что петербуржцы обладают всем необходимым для завоевание чемпионского титула. По мнению бельгийца, лидирующий в данный момент «Спартак» может занервничать в очной встрече и дать слабину, если сине-бело-голубые в ближайшем матче с «Анжи» одержат победу.

«Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на «Открытие Арене» слабину.

В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом», – сказал Ломбертс.

Напомним, что в 22-м туре красно-белые проведут выездную игру с «Уфой». Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля.