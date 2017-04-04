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  • Ломбертс: «У «Зенита» есть все, чтобы быть первыми в РФПЛ, нужно только в это верить»

Ломбертс: «У «Зенита» есть все, чтобы быть первыми в РФПЛ, нужно только в это верить»

4 апреля 2017, 17:10
27

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что петербуржцы обладают всем необходимым для завоевание чемпионского титула. По мнению бельгийца, лидирующий в данный момент «Спартак» может занервничать в очной встрече и дать слабину, если сине-бело-голубые в ближайшем матче с «Анжи» одержат победу.

«Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на «Открытие Арене» слабину.

В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом», – сказал Ломбертс.

Напомним, что в 22-м туре красно-белые проведут выездную игру с «Уфой». Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ломбертс Николас
Комментарии (27)
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Диктор
1491315736
ну почему бы не пофантозировать.
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Чеба
1491316233
А если я в мотоцикл уверую, то мне, что мотоцикл явится?))))
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Павелий
1491316329
У Зенита маловато чести, маловато традиций, маловато болельщиков. Так что стать первым ему может помочь только админресурс, подкуп судей и финансовое мотивирование соперников Спартака. Но разве в этом случае Зенит по-настоящему станет первым?
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shpilman
1491316693
в сезоне 2017-2018
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Мары
1491318179
У меня дети тоже в дед Мороза верят. Счастливые люди.
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Urry
1491318529
Верить и бегать быстрее, и бить точнее
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арейская
1491319065
Ты уже становился с ними чемпионом, и не один раз...
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Dominator777
1491319281
Про армейцев уже и не говорят. Делят чемпионство между собой.Ну что же, есть поговорка на Руси "цыплят по осени считают".
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Kollljan
1491319856
Я бы хотел, чтобы чемпионство делили между собой Зенит и ЦСКА. Привык наверное.
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gera123
1491332123
Да канеш есть. Вон газпром решил увеличить цену на газ для населения. Аплодисменты
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