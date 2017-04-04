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    Ломбертс: «У «Зенита» есть все, чтобы быть первыми в РФПЛ, нужно только в это верить»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что петербуржцы обладают всем необходимым для завоевание чемпионского титула. По мнению бельгийца, лидирующий в данный момент «Спартак» может занервничать в очной встрече и дать слабину, если сине-бело-голубые в ближайшем матче с «Анжи» одержат победу.

    «Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на «Открытие Арене» слабину.

    В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом», – сказал Ломбертс.

    Напомним, что в 22-м туре красно-белые проведут выездную игру с «Уфой». Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.04.2017 17:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 апреля 2017, 07:47

      Верим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      gera123 4 апреля 2017, 21:55

      Да канеш есть. Вон газпром решил увеличить цену на газ для населения. Аплодисменты

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 4 апреля 2017, 18:30

      Я бы хотел, чтобы чемпионство делили между собой Зенит и ЦСКА. Привык наверное.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > Kollljan 4 апреля 2017, 18:33

      Отвыкай))) Меняем правила!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > Чеба 4 апреля 2017, 18:34

      Не злись, поросенок, а ведь так и будет. Вот увидишь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > Kollljan 4 апреля 2017, 18:38

      А что мне злиться? На первом месте! +6! Победы красивые, как я люблю! Будем чемпионами!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 апреля 2017, 18:21

      Про армейцев уже и не говорят. Делят чемпионство между собой.Ну что же, есть поговорка на Руси "цыплят по осени считают".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > klifS 4 апреля 2017, 18:36

      Полностью согласен.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2017, 18:17

      Ты уже становился с ними чемпионом, и не один раз...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 4 апреля 2017, 18:08

      Верить и бегать быстрее, и бить точнее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 18:02

      У меня дети тоже в дед Мороза верят.
      Счастливые люди.

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 4 апреля 2017, 17:44

      есть всё, нужно только в это верить...))

      сильный оборот! )

      1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 4 апреля 2017, 17:38

      в сезоне 2017-2018

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 4 апреля 2017, 17:33

      мечтатель

      -1
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