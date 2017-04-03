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Скауты «Ювентуса» наблюдали за Браими на матче «Порту» с «Бенфикой»

3 апреля 2017, 12:18

Представители «Ювентуса» наблюдали за игрой полузащитника «Порту» Ясина Браими на матче 27-го тура Примейры против «Бенфики» (1:1). 27-летний игрок вышел в стартовом составе «драконов» и провел на поле 87 минут, однако результативными действиями не отметился.

В своей карьере алжирец защищал цвета «Ренна» и «Гранады», из которой и перебрался в стан «Порту» в 2014 году примерно за 6,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Браими принял участие в 26-ти встречах, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

Источник: Football Italia
Португалия. Примейра Италия. Серия А Ювентус Порту Браими Ясин
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