Скауты «Ювентуса» наблюдали за Браими на матче «Порту» с «Бенфикой»

Представители «Ювентуса» наблюдали за игрой полузащитника «Порту» Ясина Браими на матче 27-го тура Примейры против «Бенфики» (1:1). 27-летний игрок вышел в стартовом составе «драконов» и провел на поле 87 минут, однако результативными действиями не отметился.

В своей карьере алжирец защищал цвета «Ренна» и «Гранады», из которой и перебрался в стан «Порту» в 2014 году примерно за 6,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Браими принял участие в 26-ти встречах, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.