Медведев: «С переходом в «Ростов» почувствовал другой уровень футбола»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев признался, что доволен своим прогрессом, поблагодарив за оказанное доверие тренерский штаб и руководство клуба.

«Еще полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь Премьер-лига и Лига Европы. Спасибо тренерам «Ростова». Да и вообще всей команде. Как только пришел сюда, сразу почувствовал другой уровень, другие скорости, другое понимание футбола.

Как только оказался тут, понял: в тактике я вообще ничего не понимаю. В «Ростове» надо четко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению», – рассказал Медведев.

В текущем сезоне 22-летний вратарь провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил три гола.