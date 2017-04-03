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    Медведев: «С переходом в «Ростов» почувствовал другой уровень футбола»

    Голкипер «Ростова» Никита Медведев признался, что доволен своим прогрессом, поблагодарив за оказанное доверие тренерский штаб и руководство клуба.

    «Еще полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь Премьер-лига и Лига Европы. Спасибо тренерам «Ростова». Да и вообще всей команде. Как только пришел сюда, сразу почувствовал другой уровень, другие скорости, другое понимание футбола.

    Как только оказался тут, понял: в тактике я вообще ничего не понимаю. В «Ростове» надо четко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению», – рассказал Медведев.

    В текущем сезоне 22-летний вратарь провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2017 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 апреля 2017, 12:41

      вот почему в сборную не подтянуть? молодой, перспективный. нет, черчес берёт гильерме.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 апреля 2017, 10:48

      Хороший вратарь, чувствуется уверенность в своих силах.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2017, 09:54

      Повезло Никитке, хорошая школа, удачи тебе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 3 апреля 2017, 09:41

      Жаль, что не все Медведевы такие смышленные

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