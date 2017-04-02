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    Медведев: «Когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться снова и снова»

    Голкипер «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о своем будущем. По словам 22-летнего россиянина, на данный момент его цель – закрепиться в РФПЛ и пробиться в национальную команду.

    «Когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться снова и снова. Но пока мое желание – РФПЛ и сборная. Хотя понятно, что о ней очень многие мечтают. Я пока отыграл всего ничего. Этого мало для сборной. Пока я настраиваюсь работать дальше», – сказал Медведев.

    В нынешнем сезоне Медведев не провел за «Ростов» в РФПЛ ни одного матча, однако четыре раза появлялся в основном составе команды в рамках Лиги Европы, где пропустил три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2017 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2017, 10:12

      "В нынешнем сезоне Медведев не провел за «Ростов» в РФПЛ ни одного матча"
      Бред, он как минимум в игре с Тереком на воротах стоял.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > FanatSerj 3 апреля 2017, 10:50

      Еще с Крыльями играл.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2017, 06:41

      В гейропу? Там же все козлы и русских люто ненавидят.

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