Медведев: «Когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться снова и снова»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о своем будущем. По словам 22-летнего россиянина, на данный момент его цель – закрепиться в РФПЛ и пробиться в национальную команду.

«Когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться снова и снова. Но пока мое желание – РФПЛ и сборная. Хотя понятно, что о ней очень многие мечтают. Я пока отыграл всего ничего. Этого мало для сборной. Пока я настраиваюсь работать дальше», – сказал Медведев.

В нынешнем сезоне Медведев не провел за «Ростов» в РФПЛ ни одного матча, однако четыре раза появлялся в основном составе команды в рамках Лиги Европы, где пропустил три гола.