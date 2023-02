Зрители «Сан-Паоло» освистали Игуаина перед матчем «Наполи» — «Ювентус»

«Наполи» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 30 тура чемпионата Италии (1:1).

Во время представления составов команд зрители на стадионе освистали нападающего экс-игрока неаполитанцев Гонсало Игуаина. В июле аргентинец перешел в «Ювентус» за 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что руководство действующих чемпионов Италии наняло для футболиста дополнительных телохранителей на время визита в Неаполе.

В нынешнем сезоне Серии А форвард забил 19 мячей в 24 матчах. Команда Массимилано Аллегри лидирует в турнирной таблице.

The WHISTLING when Higuain name was announced by stadium speaker pic.twitter.com/JBNUrmMl0Y