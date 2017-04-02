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    Зрители «Сан-Паоло» освистали Игуаина перед матчем «Наполи» — «Ювентус»

    «Наполи» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 30 тура чемпионата Италии (1:1).

    Во время представления составов команд зрители на стадионе освистали нападающего экс-игрока неаполитанцев Гонсало Игуаина. В июле аргентинец перешел в «Ювентус» за 90 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о том, что руководство действующих чемпионов Италии наняло для футболиста дополнительных телохранителей на время визита в Неаполе.

    В нынешнем сезоне Серии А форвард забил 19 мячей в 24 матчах. Команда Массимилано Аллегри лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 3 апреля 2017, 00:30

      Зачем?

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