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    Анчелотти сравнил Рибери с Ferrari

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал об отношениях с вингером Франком Рибери.

    «Мы с ним любим шутить, даже общаемся по-итальянски. Иногда он не выходит на поле, но я знаю, как его успокоить. Однажды я сказал ему: «Смотри, ты — Ferrari. Но на Ferrari нельзя ездить каждый день. Только по воскресеньям. Но сегодня не воскресенье, поэтому ты не играешь», — заявил итальянец.

    В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний Рибери принял участие в 16 матчах, в которых забил три гола. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 апреля 2017, 22:04

      Где Феррари где Рибери ? Кого с чем сравниваешь!

      Рибери во многом превосходит Феррари

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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 апреля 2017, 21:32

      посмотрим на это феррари в матче против реала!

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