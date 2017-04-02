Анчелотти сравнил Рибери с Ferrari

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал об отношениях с вингером Франком Рибери.

«Мы с ним любим шутить, даже общаемся по-итальянски. Иногда он не выходит на поле, но я знаю, как его успокоить. Однажды я сказал ему: «Смотри, ты — Ferrari. Но на Ferrari нельзя ездить каждый день. Только по воскресеньям. Но сегодня не воскресенье, поэтому ты не играешь», — заявил итальянец.

В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний Рибери принял участие в 16 матчах, в которых забил три гола. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.