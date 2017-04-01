Кержаков отправился в составе «Зенита» на матч против «Рубина»

«Зенит» определился с футболистами, которые вылетели в Казань на матч 21-го тура РФПЛ против «Рубина». Питерский клуб взял с собой 21 футболиста. Вместе с командой отправился нападающий Александр Кержаков.

Вратари: Лодыгин, Лунев, Гойло.

Защитники: Анюков, Ломбертс, Иванович, Нету, Кришито, Чернов.

Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Жулиано, Молло, Данни, Шатов.

Нападающие: Джорджевич, Кокорин, Дзюба, Кержаков.

Встреча состоится 2 апреля в 14:00 по московскому времени.