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    Капелло: «У «Барселоны» Энрике проблемы с полузащитой, ведь там нет Хави»

    Известный тренер Фабио Капелло рассказал о проблемах, существующих в «Барселоне» под руководством Луиса Энрике. Специалист оценил шансы каталонцев в противостоянии с «Ювентусом».

    «У команды Луиса Энрике возникают проблемы с центральной зоной, ведь там нет Хави. Ему так и не нашли замены, а Иньеста подвержен травмам. «Ювентусу» нужно помнить о том, что случилось с «ПСЖ». Но я скажу, что шансы равны», – рассказал Капелло.

    Первый матч «Ювентуса» и «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 12 апреля.

    Источник: Marca

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    01.04.2017 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 апреля 2017, 11:31

      удачи ЮВЕ , Барселона с физруком Энрике не должна ничего выиграть...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 апреля 2017, 10:19

      Коутиньо и Веррати берите)

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