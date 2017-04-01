Капелло: «У «Барселоны» Энрике проблемы с полузащитой, ведь там нет Хави»

Известный тренер Фабио Капелло рассказал о проблемах, существующих в «Барселоне» под руководством Луиса Энрике. Специалист оценил шансы каталонцев в противостоянии с «Ювентусом».

«У команды Луиса Энрике возникают проблемы с центральной зоной, ведь там нет Хави. Ему так и не нашли замены, а Иньеста подвержен травмам. «Ювентусу» нужно помнить о том, что случилось с «ПСЖ». Но я скажу, что шансы равны», – рассказал Капелло.

Первый матч «Ювентуса» и «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 12 апреля.