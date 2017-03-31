Ари: «Локомотив» был запасным вариантом, приоритетом считал переезд в Китай»

Нападающий «Краснодара» Ари, перешедший в зимнее трансферное окно на правах аренды в «Локомотив», признался, что мог уехать в Китай. Бразильский форвард подчеркнул, что руководство «быков» не отпустило его в клуб из Поднебесной.

– Переход в «Локомотив» вас заметно преобразил. Расскажите подробнее, как случился трансфер?

– Все произошло молниеносно! В последний день окна. Причем был уверен, что в России оно закрывается, как в Китае, то есть еще через четыре дня, а не в ночь с 24 на 25 февраля, и спокойно тренировался в Краснодаре. Вдруг звонок от агента: «Срочно вылетай в Москву!» Часов в девять вечера оказался в столице, помчался в офис «Локо».

– Еще у вас был вариант с китайским клубом. Почему не поехали туда?

– Да, был, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что «Краснодар» не отпускает в Китай. Почему? Не знаю. «Локомотив» был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.

– С чего бы «Краснодару» вам ставить палки в колеса?

– Прежде чем появился вариант с Китаем, клуб предлагал мне пару других – причем речь шла о продаже, а не об аренде. Я отказывался. Может, в этом причина.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 13 матчей, в которых забил семь голов.