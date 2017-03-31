Сонда: «Неймар согласился на переход в «Реал», но Росель подкупил его отца»

Представитель бразильской инвестиционной компании DIS Дельсир Сонда рассказал о причинах судебного разбирательства с игроком «Барселоны» Неймаром и его отцом. Стоит отметить, что компания в 2009 году приобрела 40 процентов прав на бразильца. DIS обвиняет форварда, его родителей и испанский клуб в том, что официальная сумма перехода игрока в каталонский клуб была занижена.

«Тогда «Реал» первым вышел на Неймара и он согласился на переезд в Мадрид. Он даже прошел медицинское обследование в клинике моего друга. В то время «Реал» был готов заплатить 65 миллионов евро.

Почему же игрок оказался в Барселоне? Бывший президент клуба Сандро Росель, скажем прямо, подкупил отца Неймара, что является преступлением, в котором мы и обвиняем его. Во-первых, он заплатил 10 миллионов евро, которые первоначально были представлены как «кредит», что затем в суде «Барса» признала.

Знал ли Неймар об этом? Он поставил свою подпись под 17 документами на официальных бланках «Барселоны». И он получал деньги от каталонцев, играя еще за «Сантос», что является не этичным поведением. В финале клубного чемпионата мира в Японии он думал уже о «Барселоне».

Нынешний президент «Барселоны» Бартомеу так же участвовал во всем этом – его подпись стоит на 169 страницах документов. Мы не понимаем и не можем объяснить, почему ему не предъявлены обвинения.

Смог бы ли я простить Неймара? Его – может быть, а его отца – никогда», – заявил Сонда.

Напомним, 26 мая 2013 года «Барселона» сообщила о переходе Неймара. Детали сделки не разглашались, однако по данным Marca испанцы должны были заплатить за бразильского форварда около 50 миллионов евро, а ежегодная зарплата игрока составила 7 миллионов.

3 июня состоялась презентация нападающего на «Камп Ноу», на которой присутствовало 56 500 зрителей. В тот же день Неймар подписал 5-летний контракт. Сумма отступных за игрока составила 190 миллионов евро.