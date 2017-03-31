Ари: «Единство и хорошая атмосфера в «Спартаке» – серьезный аргумент за чемпионство»

Нападающий «Локомотива» Ари считает, что шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне. Он считает, что они крайне высоки, учитывая настрой футболистов и атмосферу в команде.

«Вероятность, что «Спартак» станет чемпионом в этом году, очень велика. Конечно, впереди еще много игр, но на основе бесед с бразильцами из «Спартака» у меня сложилось мнение, что команда сейчас очень сплоченная и сконцентрирована на решении задачи. Единство и хорошая, по отзывам моих друзей, атмосфера в коллективе – серьезный аргумент в пользу того, что «Спартак» выиграет чемпионат. Клуб и в таблице сейчас наверху, и игру показывает интересную. Хотя в футболе все может произойти.

Сложно сказать, какой «Спартак» сильнее. И в той команде, где играл я, было много сильных игроков, и сейчас они есть. Но, откровенно говоря, по-моему, та команда, в которой играл я, была сильнее», – считает Ари.

Напомним, что бразильский форвард играл в составе «Спартака» с 2010 по 2013 год.