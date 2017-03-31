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  • Ари: «Единство и хорошая атмосфера в «Спартаке» – серьезный аргумент за чемпионство»

Ари: «Единство и хорошая атмосфера в «Спартаке» – серьезный аргумент за чемпионство»

31 марта 2017, 06:17
8

Нападающий «Локомотива» Ари считает, что шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне. Он считает, что они крайне высоки, учитывая настрой футболистов и атмосферу в команде.

«Вероятность, что «Спартак» станет чемпионом в этом году, очень велика. Конечно, впереди еще много игр, но на основе бесед с бразильцами из «Спартака» у меня сложилось мнение, что команда сейчас очень сплоченная и сконцентрирована на решении задачи. Единство и хорошая, по отзывам моих друзей, атмосфера в коллективе – серьезный аргумент в пользу того, что «Спартак» выиграет чемпионат. Клуб и в таблице сейчас наверху, и игру показывает интересную. Хотя в футболе все может произойти.

Сложно сказать, какой «Спартак» сильнее. И в той команде, где играл я, было много сильных игроков, и сейчас они есть. Но, откровенно говоря, по-моему, та команда, в которой играл я, была сильнее», – считает Ари.

Напомним, что бразильский форвард играл в составе «Спартака» с 2010 по 2013 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (8)
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bumer_moscow
1490932541
Будем надеяться что не поможет.
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a-rakhmatov
1490936397
Похоже Ари метит в Спартак !?....)))
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Мары
1490937652
Сильнее всегда та команда, которая занимает первое место. Нынешние на вершине, а это значит, что они и сильнее. Просто логика.
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ИванЯ
1490939877
чемпионат стал намного слабее, зенит распродал звезд, Цска не молодеет, у Краснодара проблема с тренером (на мой взгляд), Локо избавилось от тети Оли и позвала тренера который борозды не портит, но результата нет Уфа, Амкар Ростов уже подпирают "грандов" так что Спартак "Молодец среди овец" (но все равно молодец)
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maior-60
1490945000
"Нападающий «Локомотива» Ари считает, что шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне". Кто-нибудь что-нибудь понял из этого опуса? Хреново с русским языком и способностью донести свою мысль у автора этой статьи. Учиться никогда не поздно. Удачи!
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спартак спартаков1
1490945759
теперь наверно локти кусает
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Диктор
1490952825
Хорош уже подлизывать,ты уже далеко не спартаковец.
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VVM1964
1490984570
" по-моему, та команда, в которой играл я, была сильнее», – считает Ари. " НУ КОНЕЧНО СИЛЬНЕЕ ВЕДЬ ТАМ ИГРАЛ АРИ .
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