Марадона — о дисквалификации Месси: «Я поговорю с Инфантино. Лео — плюшевый мишка»

Экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона пообещал обсудить вопрос о дисквалификации Лионеля Месси с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Нападающий дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление лайнсмена во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0).

«Я поговорю с Инфантино по этому поводу. Четыре матча — это слишком много. Так или иначе, Месси произнес очень серьезные слова. Думаю, ситуацию можно исправить.

Он невероятный человек и не занимается ничем, кроме тренировок. С партнерами по команде и другими людьми он ведет себя, как плюшевый мишка», — сказал Марадона.