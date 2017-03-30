Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Основатель компании DIS: «Неймар – лжец. Носить его футболку – это знак поддержки коррупции»

Основатель компании DIS: «Неймар – лжец. Носить его футболку – это знак поддержки коррупции»

30 марта 2017, 00:47
10

Основатель крупной бразильской компании DIS Дельсир Сонда, купившей 40 процентов прав на нападающего «Барселоны» Неймара в 2009 году, обвинил игрока и его отца во лжи и коррупции. Напомним, компания считает, что официальная сумма перехода игрока из «Сантоса» в каталонский клуб была официально занижена.

«Носить футболку Неймара – это знак поддержки коррупцию. Он не может служить примером для наших детей. Он не меньше остальных замешан в махинациях, и мы не можем мириться с коррупцией. Меня предали и Неймар, и его отец, и его мать. Мошенничество было организовано самим футболистом, его родителями и «Барселоной», которые придумали несуществующие контракты. Неймар – лжец, он и сейчас лжет», – сказал функционер.

Бразилец перешел в «Барселону» в 2013 году. По официальным данным испанский клуб заплатил за трансфер игрока 57 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Сантос Неймар
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1490843271
Везите его футболки в Россию. У нас футболки с коррупционерами пользуются хорошей популярностью.
Ответить
Аристократ Олжик
1490845076
Он конечно лжец и вор, и желание кого нибудь "кинуть" сидит в каждом человека, но тот факт, что часть прав на игрока принадлежит какой то корпорации, попахивает рабством . . . Так что вы оба стоите друг друга
Ответить
КЭТиК
1490846587
Рабовладелец раскудахтался.
Ответить
Drezden85
1490847656
Я так и знал........
Ответить
la verdad
1490848544
Иш как его колбасит:) Бразильский Селюк:)))
Ответить
bolela_16
1490849664
это неизбежно, кто то должен кого то надуть...
Ответить
каа
1490882237
Нынче всем трудно ...: одним врать, другим верить...
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+