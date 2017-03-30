Основатель компании DIS: «Неймар – лжец. Носить его футболку – это знак поддержки коррупции»

Основатель крупной бразильской компании DIS Дельсир Сонда, купившей 40 процентов прав на нападающего «Барселоны» Неймара в 2009 году, обвинил игрока и его отца во лжи и коррупции. Напомним, компания считает, что официальная сумма перехода игрока из «Сантоса» в каталонский клуб была официально занижена.

«Носить футболку Неймара – это знак поддержки коррупцию. Он не может служить примером для наших детей. Он не меньше остальных замешан в махинациях, и мы не можем мириться с коррупцией. Меня предали и Неймар, и его отец, и его мать. Мошенничество было организовано самим футболистом, его родителями и «Барселоной», которые придумали несуществующие контракты. Неймар – лжец, он и сейчас лжет», – сказал функционер.

Бразилец перешел в «Барселону» в 2013 году. По официальным данным испанский клуб заплатил за трансфер игрока 57 миллионов евро.