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Непомнящий считает, что внедрение видеоповторов уже назрело

29 марта 2017, 20:38

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о введении систем видеоповторов. По мнению специалиста, подобная мера уже назрела.

«До сегодняшнего дня я был за видеоповторы в двух случаях – при определении взятии или не взятии ворот, и определении по просьбе атакующей команды было ли вне игры или нет. Но вот, что делать, если перепроверив и, поняв, что офсайда не было? У меня ответа нет. Футбол один из консервативных видов спорта и в нем редко меняют правила.

Когда говорят, что внедрение таких систем дорогостоящее, то завтра это может быть уже не так. Клубы могут отказаться от одного трансфера и уже система для них доступна. Обратите внимания, против определения взятия ворот, определения вне игры в первую очередь судьи, так как это удар по ним. Но внедрение видеоповторов уже назрело», – сказал Непомнящий.

«Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?

Источник: Спорт FM
Весь мир Непомнящий Валерий
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