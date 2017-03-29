Азар признался, что хотел бы выучить китайский язык

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что планирует выучить китайский или японский язык. Также бельгийский футболист рассказал о месте, в которое он хотел бы отправиться.

– Говорю по-французски и по-английски. Я бы хотел выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки.

– Куда бы вы хотели отправиться, но еще там не бывали, если выбирать любое место в мире?

– Хороший вопрос. За свою футбольную карьеру я много где побывал. Я был в Бразилии на чемпионате мира, но я бы хотел побывать и в других странах Южной Америки. В Аргентине, например, или в Чили. Также было бы здорово съездить в Мексику. Когда ты посещаешь страны с футбольной командой, все обстоит иначе, потому что ты приезжаешь туда, чтобы тренироваться, играть и встретиться с болельщиками. Я стараюсь не уезжать далеко во время отпуска, потому что у меня есть маленькие дети, а это не позволяет путешествовать с размахом.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар забил 11 голов и сделал четыре результативных паса в 26 матчах.