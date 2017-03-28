Директор Европейской организации болельщиков: «Фильм BBC искажает реальное мнение болельщиков»

Генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан поделился мнением о фильме британского канала BBC «Армия хулиганов России», посвященный беспорядкам болельщиков во время Евро-2016.

«Мы здесь не для того, чтобы тыкать пальцем в кого-то, кто проявляет агрессию. Мы здесь для того, чтобы поддерживать и помогать российским болельщикам. В Европе мы не видим ситуацию так, как ее показывает BBC. Та картинка искажает реальное мнение болельщиков. И это мнение не негативное.

Я знаю, что произошло в Марселе. Поверьте, многие люди, отвечающие за организацию, понесли наказание. Я уверен, что в России такого не повторится. Задача нашей организации, которая работает под патронажем УЕФА, – донести до болельщиков других стран то, что безопасность будет на уровне, что не надо переживать. Я знаю, как все в России продумано, иногда даже чересчур», – сказал Эвиан.