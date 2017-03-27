Ари хотел играть в Китае, но «Краснодар» его не отпустил

Нападающий «Локомотива» Ари планировал перебраться из «Краснодара» в Китай, а вариант с переходом в состав железнодорожников был запасным для него. Его переходу в китайский клуб воспрепятствовал «Краснодар».

– Переход в «Локомотив» вас преобразил. Расскажите подробнее, как случился трансфер?

– Все произошло молниеносно! В последний день окна. Причем был уверен, что в России оно закрывается, как в Китае, то есть через четыре дня, и спокойно тренировался в Краснодаре. Вдруг звонок от агента: «Срочно вылетай в Москву!» Часов в десять вечера оказался в столице, помчался в офис «Локо».

– Еще у вас был вариант с китайским клубом.

– Да, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что «Краснодар» не отпускает меня в Китай. Почему? Не знаю. «Локомотив» был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.

– С чего бы «Краснодару» вам ставить палки в колеса?

– Прежде чем появился вариант с Китаем, клуб предлагал мне пару других – причем речь шла о продаже, а не об аренде. Я отказывался. Может, в этом причина.