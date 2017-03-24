Венгер заявил, что в 2013 году «Арсенал» имел договоренность с Суаресом о его переходе в лондонский клуб

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что в 2013 году лондонский клуб был близок к приобретению нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, который на тот момент выступал за «Ливерпуль». По словам французского специалиста, между командой и игроком существовала договоренность о переходе.

Отметим, что сумма отступных Суареса в контракте с «Ливерпулем» составляла 40 миллионов фунтов стерлингов.

«Суарес был близок к переходу в «Арсенал». У нас была договоренность с игроком. Я убежден, что он хотел присоединиться к «Арсеналу», однако потом «Ливерпуль» продал его. Они оставили его еще на год, улучшили контракт, а затем отдали в «Барселону», – сказал Венгер.

Напомним, Суарес выступал за «Ливерпуль» в период с 2011 по 2014 год.