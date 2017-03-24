Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер заявил, что в 2013 году «Арсенал» имел договоренность с Суаресом о его переходе в лондонский клуб

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что в 2013 году лондонский клуб был близок к приобретению нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, который на тот момент выступал за «Ливерпуль». По словам французского специалиста, между командой и игроком существовала договоренность о переходе.

    Отметим, что сумма отступных Суареса в контракте с «Ливерпулем» составляла 40 миллионов фунтов стерлингов.

    «Суарес был близок к переходу в «Арсенал». У нас была договоренность с игроком. Я убежден, что он хотел присоединиться к «Арсеналу», однако потом «Ливерпуль» продал его. Они оставили его еще на год, улучшили контракт, а затем отдали в «Барселону», – сказал Венгер.

    Напомним, Суарес выступал за «Ливерпуль» в период с 2011 по 2014 год.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2017 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      xXx7090 25 марта 2017, 16:31

      Да купи ты уже одного нормального нападающего! За парил уже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 марта 2017, 22:52

      и правильно сделал, выиграл с нами ЛЧ, ЛаЛигу, Кубок короля... да все что можно выиграл! если бы перешел оставался бы только 4ым, а может и 6ым! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 марта 2017, 20:39

      Ну теперь суарес будет виноват во всех проблемах арсенала...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11