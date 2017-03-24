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    Неймар: «Коутиньо отлично впишется в игру «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Футболист отметил, что хотел бы играть с Коутиньо в одной команде.

    «Коутиньо – футболист английской Премьер-лиги, которого я хотел бы видеть в нашей команде. Он отлично впишется в игру «Барселоны», – сказал Неймар.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Коутиньо сыграл 22 матча, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор посоветовал клубу продать игрока, если поступит достойное предложение.

    Источник: Daily Mail

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    24.03.2017 01:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 24 марта 2017, 09:22

      Да зачем продавать-то? не пойму. чё, плохо играет, что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 марта 2017, 08:48

      и мы такого мнения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 24 марта 2017, 04:04

      неплохо было б

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