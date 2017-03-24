Неймар: «Коутиньо отлично впишется в игру «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Футболист отметил, что хотел бы играть с Коутиньо в одной команде.

«Коутиньо – футболист английской Премьер-лиги, которого я хотел бы видеть в нашей команде. Он отлично впишется в игру «Барселоны», – сказал Неймар.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Коутиньо сыграл 22 матча, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор посоветовал клубу продать игрока, если поступит достойное предложение.