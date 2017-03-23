В МИД РФ заявили, что скоро западный мир предпримет попытки сорвать ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западный мир готовит кампанию по срыву чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв», – сказала Захарова.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11-ти городах России в период с 14 июня по 15 июля.