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    В МИД РФ заявили, что скоро западный мир предпримет попытки сорвать ЧМ-2018

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западный мир готовит кампанию по срыву чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    «Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв», – сказала Захарова.

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11-ти городах России в период с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Интерфакс

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    23.03.2017 19:25
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 24 марта 2017, 21:44

      Да не Западный мир,а Мудко сорвёт.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 марта 2017, 01:46

      да пройдет у нас ЧМ 100% как бы ни старались враги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 марта 2017, 23:24

      Ну вот и пусть в Англии проводят! У них там служба безопасности самая "безопасная" в мире!
      Вопрос в другом. С отменой ЧМ в РФ, сборная тоже будет дисквалифицирована, а это уже ...

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 марта 2017, 22:48

      Пиндосы (америкосы) и консерваторы (англосаксы) фактически на государственном уровне оказывают поддержку всем, кто на Россию льет дерьмо через призму спорта. Когда же до наших государственных мужей дойдет, что нужно не отмываться от помоев, а на уровне государства дать достойный отпор, ведь спорт давно стал составной частью политики.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 марта 2017, 21:09

      главное Мудко убрать.. и все будет отлично..

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 марта 2017, 20:43

      Знать хорошо, но нужно принимать меры, чтобы этого не допустить. Разговоры здесь не помогут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 23 марта 2017, 20:42

      ...Да и я давно готова к проискам западного мира. В миде ни разу не была, ничего про их стены и потолки - источники информации, сказать не могу... Я вот крашу стены в общественных туалетах, но перед этим читаю, что люди пишут и думают, - поэтому никакой неожиданности... А в миде не так? Хи. Жаль.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      vinsent 23 марта 2017, 20:41

      надо было блять олимпиаду 1936 года в берлине срывать дебилы сука

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 20:28

      открыла Америку

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 марта 2017, 20:03

      "Через какое-то время, очень непродолжительное,"
      -Может быть,когда=нибудь.....Когда конкретно,и какой такой Западный мир?Белоруссия?Румыния? Но точно не американцы.Они же у нас на востоке

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > андрей андреев 23 марта 2017, 22:11

      на востоке самураи и чайнатаун

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