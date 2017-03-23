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  • В МИД РФ заявили, что скоро западный мир предпримет попытки сорвать ЧМ-2018

В МИД РФ заявили, что скоро западный мир предпримет попытки сорвать ЧМ-2018

23 марта 2017, 19:25
56

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западный мир готовит кампанию по срыву чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв», – сказала Захарова.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11-ти городах России в период с 14 июня по 15 июля.

Источник: Интерфакс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (56)
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acer2003
1490286668
Так,делайте так, что бы не сорвали, а не пи...те ! Первый шаг--- МуДько нафиг из спорта вооообще !!!!
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Футболозавр Рекс
1490287631
Эти западные сволочи, геи-толерасты один удар по ЧМ уже нанесли. Исключительно из-за них много лет не мог быть достроен прекрасный стадион "Крестовский"! Товарищи, не пропустим западный мир!
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андрей андреев
1490288629
"Через какое-то время, очень непродолжительное," -Может быть,когда=нибудь.....Когда конкретно,и какой такой Западный мир?Белоруссия?Румыния? Но точно не американцы.Они же у нас на востоке
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Garrincha58
1490290120
открыла Америку
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GoLenaStop
1490290934
...Да и я давно готова к проискам западного мира. В миде ни разу не была, ничего про их стены и потолки - источники информации, сказать не могу... Я вот крашу стены в общественных туалетах, но перед этим читаю, что люди пишут и думают, - поэтому никакой неожиданности... А в миде не так? Хи. Жаль.
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forward33
1490291033
Знать хорошо, но нужно принимать меры, чтобы этого не допустить. Разговоры здесь не помогут
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Dominator777
1490298530
Пиндосы (америкосы) и консерваторы (англосаксы) фактически на государственном уровне оказывают поддержку всем, кто на Россию льет дерьмо через призму спорта. Когда же до наших государственных мужей дойдет, что нужно не отмываться от помоев, а на уровне государства дать достойный отпор, ведь спорт давно стал составной частью политики.
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Tostao
1490300690
Ну вот и пусть в Англии проводят! У них там служба безопасности самая "безопасная" в мире! Вопрос в другом. С отменой ЧМ в РФ, сборная тоже будет дисквалифицирована, а это уже ...
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Cant Stop
1490309165
да пройдет у нас ЧМ 100% как бы ни старались враги
Ответить
Архипелаг Гуляк
1490381053
Да не Западный мир,а Мудко сорвёт.
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