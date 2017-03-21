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    Гризманн: «Могу ли я однажды перейти в «Реал» или «Барселону»? Почему бы и нет?»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что мечтает перейти в большой клуб, а также заявил, что не исключает возможность перехода в «Реал» или «Барселону», если поступит соответствующее предложение.

    «Возможен ли однажды переход в «Реала» или «Барселону»? Почему бы и нет? Я всегда мечтал играть за большие клубы, а эти команды наряду с «Баварией» и некоторыми английскими клубами как раз такие. Но на данный момент я не намерен ничего менять. Не хочу переезжать из Испании. Мне тут очень нравится, здесь всегда солнце. От этого я становлюсь счастливым», – сказал француз.

    Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. На его счету 144 матча и 77 забитых голов.

    Источник: L' Equipe

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    21.03.2017 00:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 21 марта 2017, 18:03

      Сначала там надо будет лавочку греет,пока его не забудут матрасники и брет на лисо

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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 марта 2017, 09:29

      "Но на данный момент я не намерен ничего менять. Не хочу переезжать из Испании."
      Дурачок, не знает, что при переходе в Реал или Барсу - не придется переезжать из Испании

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 марта 2017, 09:07

      Перейти в Реал из Атлетико это надо же быть такой крысой,достойный человек такое не сделает!!!

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 марта 2017, 06:35

      В англию боится. Там не два клуба конкурируют.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 марта 2017, 06:30

      Ни когда не понимал на кой черт такие вещи говорить?Мол я бы перешёл в Реал,но я хочу играть в Атлетико!Выглядит так,будто женщина говорит своей подруге,что ее все устраивает с мужем,но стоит только вон тем трём красавцам поманить меня пальчиком и я вся их.Как шлюха этот Гризман.

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 марта 2017, 02:22

      В Барселоне вместо Суареса думаю вполне мог бы заиграть.

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      Рейтинг: +1449

      Sedoi_Goblin 21 марта 2017, 01:15

      А действительно... Чем он хуже Рауля,Фигу или Луиса Энрике?

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 марта 2017, 00:25

      перейти то можно но вот заиграет там или нет

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