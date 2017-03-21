Гризманн: «Могу ли я однажды перейти в «Реал» или «Барселону»? Почему бы и нет?»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что мечтает перейти в большой клуб, а также заявил, что не исключает возможность перехода в «Реал» или «Барселону», если поступит соответствующее предложение.

«Возможен ли однажды переход в «Реала» или «Барселону»? Почему бы и нет? Я всегда мечтал играть за большие клубы, а эти команды наряду с «Баварией» и некоторыми английскими клубами как раз такие. Но на данный момент я не намерен ничего менять. Не хочу переезжать из Испании. Мне тут очень нравится, здесь всегда солнце. От этого я становлюсь счастливым», – сказал француз.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. На его счету 144 матча и 77 забитых голов.