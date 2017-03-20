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    Буффон: «Желание победить в Лиге чемпионов дает мне силы продолжать карьеру»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что очень хочет завоевать титул победителя Лиги чемпионов. По словам 39-летнего стража ворот, это желание дает ему силы продолжать карьеру.

    «Вратарь обязан быть немного мазохистом. Он сродни арбитру – тоже может командовать и выносить регулярные оскорбления. Психологам стоит изучить эту роль в футболе. Когда я ошибаюсь, то испытываю шоковое ощущение и для восстановления мне требуется время. Завидую тем, кто не ошибается.

    На протяжении многих лет я спрашивал себя: что заставляет меня играть? Желание победить в Лиге чемпионов держит меня в тонусе и дает силы продолжать карьеру. Если бы я завоевал этот трофей, мотивация была бы иной», – сказал Буффон.

    Напомним, что в четвертьфинале самого престижного европейского клубного турнира «старая синьора» встретится с «Барселоной», обыгравшей туринцев в финале в сезоне-2014/15.

    Источник: Football Italia

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    20.03.2017 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 марта 2017, 10:46

      Буффонищеееее))

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