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    Примера. «Барселона» в большинстве обыграла «Валенсию», Месси оформил дубль

    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле добилась победы над «Валенсией» – 4:2. Дубль в составе каталонцев оформил Лионель Месси.

    Стоит отметить, что с 44-й минуты встречи гости выступали вдесятером. С поля был удален защитник «летучих мышей» Эльяким Мангала.

    Благодаря этому результату сине-гранатовые набрали 63 очка и сократили отставание от лидирующего в Примере «Реала» до двух очков.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Барселона – Валенсия – 4:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мангала, 29; 1:1 – Суарес, 35; 2:1 – Месси, 45 (с пенальти); 2:2 – Эль-Хаддади, 45; 3:2 – Месси, 52; 4:2 – Гомеш, 89.

    Удаление: нет – Мангала, 44.

    Барселона: Тер Штеген, Пике, Умтити, Маскерано, Бускетс, Ракитич (С. Роберто, 65), Иньеста, Рафинья (Гомеш, 74), Месси, Суарес, Неймар.

    Валенсия: Алвес, Гарай, Мангала, Гайя, Монтойя, Перес, Парехо, Солер, Канселу (Баккали, 85), Эль-Хаддади (Дзадза, 73), Орельяна (Абденнур, 46).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 00:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 20 марта 2017, 13:25

      Мдаааа, опять за уши вытянули, ну какой блядь пенальти и удаление?!?!?!? Очередной продажный матч)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 марта 2017, 10:48

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 марта 2017, 04:55

      Красавчик Лионель

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 20 марта 2017, 02:03

      Красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 20 марта 2017, 00:52

      Месси стал фолить много.... но молодец

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 20 марта 2017, 00:44

      весёлый футбол
      .

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 марта 2017, 00:42

      Реализация моментов просто ужас!!

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 20 марта 2017, 00:40

      Наконец Месси вернул свою форму, Браво Барселона заслуженная победа.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Ф.К БАРСЕЛОНА 20 марта 2017, 05:39

      Чем заслуженная? Липовый пенальти + удаление? Ты игру смотрел? Игрок Валенсии первый был у мяча и даже руками не трогал напа...

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Max Urbanov 21 марта 2017, 02:24

      Вот именно ты игру смотрел??? где липовое удаление увидел? Сколько штрафных не дали Барсе на Месси и Неймаре явно фолиле и не раз а каждую минуту.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 марта 2017, 00:37

      Тревожит меня барса! Валенсия больше пробежала в десятером на 2 км больше. 3 последних гол пропускаем с угловых. Думаю на ювентусе наша лига чемпионов закончится. ((((

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