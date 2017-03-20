Примера. «Барселона» в большинстве обыграла «Валенсию», Месси оформил дубль

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле добилась победы над «Валенсией» – 4:2. Дубль в составе каталонцев оформил Лионель Месси.

Стоит отметить, что с 44-й минуты встречи гости выступали вдесятером. С поля был удален защитник «летучих мышей» Эльяким Мангала.

Благодаря этому результату сине-гранатовые набрали 63 очка и сократили отставание от лидирующего в Примере «Реала» до двух очков.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Барселона – Валенсия – 4:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мангала, 29; 1:1 – Суарес, 35; 2:1 – Месси, 45 (с пенальти); 2:2 – Эль-Хаддади, 45; 3:2 – Месси, 52; 4:2 – Гомеш, 89.

Удаление: нет – Мангала, 44.

Барселона: Тер Штеген, Пике, Умтити, Маскерано, Бускетс, Ракитич (С. Роберто, 65), Иньеста, Рафинья (Гомеш, 74), Месси, Суарес, Неймар.

Валенсия: Алвес, Гарай, Мангала, Гайя, Монтойя, Перес, Парехо, Солер, Канселу (Баккали, 85), Эль-Хаддади (Дзадза, 73), Орельяна (Абденнур, 46).

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