Файзулин пропустит из-за травмы еще минимум два месяца

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что полузащитнику сине-бело-голубых Виктору Файзулину была сделана операция. По словам румынского специалиста, 30-летний россиянин не поможет петербургской команде еще как минимум в течение двух месяцев.
– Что с Файзулиным?
– К сожалению, он был опять прооперирован. Еще два месяца будет на костылях. Потом начнется восстановление.
В нынешнем сезоне Файзулин не провел за «Зенит» во всех турнирах ни одного матча. Последний раз полузащитник выходил на поле в составе сине-бело-голубых в сентябре 2015 года.
Источник: Sports.ru
А был такой и Файзулин которого уже несколько лет не видно)
Болельщики начали забывать что он есть в составе, но контракт ведь есть)