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    Файзулин пропустит из-за травмы еще минимум два месяца

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что полузащитнику сине-бело-голубых Виктору Файзулину была сделана операция. По словам румынского специалиста, 30-летний россиянин не поможет петербургской команде еще как минимум в течение двух месяцев.

    – Что с Файзулиным?

    – К сожалению, он был опять прооперирован. Еще два месяца будет на костылях. Потом начнется восстановление.

    В нынешнем сезоне Файзулин не провел за «Зенит» во всех турнирах ни одного матча. Последний раз полузащитник выходил на поле в составе сине-бело-голубых в сентябре 2015 года.

    Источник: Sports.ru

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    19.03.2017 23:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 20 марта 2017, 10:26

      Все замечают Черышева как хрустального)

      А был такой и Файзулин которого уже несколько лет не видно)

      Болельщики начали забывать что он есть в составе, но контракт ведь есть)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 марта 2017, 23:35

      Обидно конечно за Виктора , техничный и добротный футболист. А так можно только пожать плечами ,и пожелать здоровья Виктору.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > shurik45 20 марта 2017, 03:00

      Был, но очень не долго, но что поделать, такова судьба спортсмена

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 19 марта 2017, 23:35

      по сравнению с Файзулиным Роббен титановый человек!

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