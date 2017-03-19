Файзулин пропустит из-за травмы еще минимум два месяца

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что полузащитнику сине-бело-голубых Виктору Файзулину была сделана операция. По словам румынского специалиста, 30-летний россиянин не поможет петербургской команде еще как минимум в течение двух месяцев.

– Что с Файзулиным?

– К сожалению, он был опять прооперирован. Еще два месяца будет на костылях. Потом начнется восстановление.

В нынешнем сезоне Файзулин не провел за «Зенит» во всех турнирах ни одного матча. Последний раз полузащитник выходил на поле в составе сине-бело-голубых в сентябре 2015 года.