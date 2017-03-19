Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси, Неймар и Гарай выйдут с первых минут в матче между «Барселоной» и «Валенсией»

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Валенсии», в которых команды начнут матч 28-го тура Примеры.

    «Барселона»: Тер Штеген, Пике, Умтити, Маскерано, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Рафинья, Месси, Суарес, Неймар.

    «Валенсия»: Алвес, Гарай, Мангала, Гайя, Монтойя, Перес, Парехо, Солер, Канселу, Мунир, Орельяна.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 20 марта 2017, 00:00

      Вот ни капли не удивлен.. Захожу на майскор и вижу удаление у Валенсии и пенальти )) Уже противно от это Шмарселоны... Судьи тупо тащат шмар! Пенальти которого не было ставят, еще и игрока удаляют.. Жесть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11