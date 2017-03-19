Месси, Неймар и Гарай выйдут с первых минут в матче между «Барселоной» и «Валенсией»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Валенсии», в которых команды начнут матч 28-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Умтити, Маскерано, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Рафинья, Месси, Суарес, Неймар.

«Валенсия»: Алвес, Гарай, Мангала, Гайя, Монтойя, Перес, Парехо, Солер, Канселу, Мунир, Орельяна.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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