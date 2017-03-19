Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «Всем тяжело играть в Грозном, ЦСКА одержал заслуженную победу»

Гончаренко: «Всем тяжело играть в Грозном, ЦСКА одержал заслуженную победу»

19 марта 2017, 18:54
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе свой команды над «Тереком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги, одержанной с минимальным счетом.

«Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» – хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.

Чем удивил «Терек»? В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее», – сказал специалист.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1489939190
Всё верно. Спасибо за отличную игру.
Ответить
kanav67
1489939689
Молодец Виктор! Команда управляемая и выучена на отлично. Радует прекрасная физика. Вперед к победе!!
Ответить
x-x-x-x-x
1489939986
только сегодня было очень легко.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1489941209
с победой!
Ответить
_Аналитик_
1489942248
ЦСКА -прогресс пошел, игра сегодня достойная
Ответить
Диктор
1489952505
Купили игру.
Ответить
andreipenkov
1489952733
Администрация, вы болеете за Зенит ???? Поменяйте местами Зенит и ЦСКА По личным встречам в текущем чемпионате, ЦСКА на строчку выше при равенстве очков и побед. Меняйте, а то получается, что спортивный сайт не знаком с правилами проведения чемпионата !!! Стыдно !!!
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+