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    Гончаренко: «Всем тяжело играть в Грозном, ЦСКА одержал заслуженную победу»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе свой команды над «Тереком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги, одержанной с минимальным счетом.

    «Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» – хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.

    Чем удивил «Терек»? В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее», – сказал специалист.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.03.2017 18:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +60

      andreipenkov 19 марта 2017, 22:45

      Администрация, вы болеете за Зенит ???? Поменяйте местами Зенит и ЦСКА
      По личным встречам в текущем чемпионате, ЦСКА на строчку выше при равенстве очков и побед.
      Меняйте, а то получается, что спортивный сайт не знаком с правилами проведения чемпионата !!! Стыдно !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2017, 22:41

      Купили игру.

      -1
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 19 марта 2017, 19:50

      ЦСКА -прогресс пошел, игра сегодня достойная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 марта 2017, 19:33

      с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 марта 2017, 19:13

      только сегодня было очень легко.

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 19 марта 2017, 19:08

      Молодец Виктор! Команда управляемая и выучена на отлично. Радует прекрасная физика. Вперед к победе!!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 марта 2017, 18:59

      Всё верно. Спасибо за отличную игру.

      3
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