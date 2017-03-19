Гончаренко: «Всем тяжело играть в Грозном, ЦСКА одержал заслуженную победу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе свой команды над «Тереком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги, одержанной с минимальным счетом.

«Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» – хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.



Чем удивил «Терек»? В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее», – сказал специалист.