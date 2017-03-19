Примера. «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Валенсию»

Сегодня, 19 марта «Барселона» на своем поле проведет матч с «Валенсией» в рамках 28-го тура Примеры. Каталонцы в текущем сезоне лишь однажды проиграли в первенстве на своем поле, уступив «Алавесу» в третьем туре. «Валенсия» в последних двух матчах набрала лишь одно очко.

«Бомбардир» начнет текстовую трансляцию встречи между второй и четырнадцатой командами чемпионата соответственно в 22:45 по московскому времени.

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