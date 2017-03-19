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    Примера. «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Валенсию»

    Сегодня, 19 марта «Барселона» на своем поле проведет матч с «Валенсией» в рамках 28-го тура Примеры. Каталонцы в текущем сезоне лишь однажды проиграли в первенстве на своем поле, уступив «Алавесу» в третьем туре. «Валенсия» в последних двух матчах набрала лишь одно очко.

    «Бомбардир» начнет текстовую трансляцию встречи между второй и четырнадцатой командами чемпионата соответственно в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 22:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 19 марта 2017, 15:32

      Победы Барсе. Вперед, Каталония!!!!

      -1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > levon_man 20 марта 2017, 00:03

      Как обычно Шмарселону тащят судьи! Левые пенальти еще и с удалением игрока Вальки. Смешно уже.

      0
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      Рейтинг: +32

      nblacksmith 19 марта 2017, 11:10

      интересный матч

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 марта 2017, 10:42

      Барса по любому выиграет

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