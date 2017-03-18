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    Каррера: «Спартак» должен был быстрее катать мяч в первом тайме с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). По словам специалиста, его подопечным в первой половине встречи стоило действовать быстрее.

    «Я увидел то, что ожидал. Обе команды играли на победу. Мы сыграли так, как позволил соперник. В первом тайме пытались разыгрывать комбинации, но слишком медленно катали мяч. Нужно было это делать быстрее», – сказал Каррера.

    После этой игры красно-белые оторвались от ЦСКА и «Зенита» на девять очков. В воскресенье армейцы и сине-бело-голубые проведут свои поединки с «Тереком» и «Арсеналом» соответсвенно.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.03.2017 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 18 марта 2017, 19:22

      Это уже становится какой то нехорошей тенденцией - проваливать первый тайм. Впрочем и второй был куда хуже аналогичного в матче с Анжи

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