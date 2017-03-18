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    «Терек» не сможет рассчитывать на Иванова в течение минимум двух недель

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов не сможет помочь грозненцам на протяжении минимум двух недель. 30-летний игрок перенес операцию по удалению гланд и некоторое время не будет принимать участия в тренировочном процессе команды.

    Таким образом, хавбек пропустит встречу 20-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    «Иванов был в одной из клиник Москвы, ему вырезали гланды. У него была повышенная температура, поэтому пришлось к этому прибегнуть. Сейчас он не будет тренироваться и пропустит минимум две недели», – сообщили в пресс-службе «Терека».

    Поединок «Терек» – ЦСКА состоится в воскресенье, 19 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени. После 19-ти туров армейцы располагаются на второй сточке в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов. В активе подопечных Рашида Рахимова 29 очков и восьмое место.

    Источник: ТАСС

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    18.03.2017 13:37
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