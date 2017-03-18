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    Чемпионшип. «Бристоль Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «Рединг» обыграл «Шеффилд Уэнсдэй»

    В матче 38-го тура Чемпионшипа «Бристоль Сити» у себя дома одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом» со счетом 4:0. Отметим, что данный успех позволил хозяевам подняться из зоны вылета турнирной таблицы, хозяева же расположились на третьем месте.

    В другой встрече «Рединг» в гостях оказался сильнее «Шеффилд Уэнсдэй» и поднялся на четвертую позицию.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

    Бристоль Сити – Хаддерсфилд – 4:0 (2:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Рединг – 0:2 (0:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 00:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 18 марта 2017, 09:21

      Исправьте ошибку

      ...позволил ХОЗЯЕВАМ подняться из зоны вылета турнирной таблицы, ХОЗЯЕВА же расположились

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