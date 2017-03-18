Чемпионшип. «Бристоль Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «Рединг» обыграл «Шеффилд Уэнсдэй»

В матче 38-го тура Чемпионшипа «Бристоль Сити» у себя дома одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом» со счетом 4:0. Отметим, что данный успех позволил хозяевам подняться из зоны вылета турнирной таблицы, хозяева же расположились на третьем месте.

В другой встрече «Рединг» в гостях оказался сильнее «Шеффилд Уэнсдэй» и поднялся на четвертую позицию.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

Бристоль Сити – Хаддерсфилд – 4:0 (2:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Рединг – 0:2 (0:1)

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