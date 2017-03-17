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    Касильяс и Мата не вызваны сборную Испании

    Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги определился со списком футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам национальной команды. Напомним, что 24 марта испанцы в рамках игры отборочного раунда к ЧМ-2018 встретятся с Израилем, а 28 марта проведут товарищескую встречу с Францией.

    Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Серхио Рико («Севилья»);

    Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»), Жерар Пике («Барселона»), Начо (Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»);

    Полузащитники: Хави Мартинес («Бавария»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Серхио Бускетс («Барселона»), Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедада»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Коке («Атлетико»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Витоло («Севилья»);

    Нападающие: Педро («Челси»), Альваро Мората («Реал»), Диего Коста («Челси»), Жерар Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 17:50

      касильяса третьим хоть вызвали бы .... как дань уважения ветерану

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 20 марта 2017, 18:00

      лучше так- касильяса хоть вызвали б как дань уважения за прежние заслуги перед испанским и мировым футболом...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 марта 2017, 14:24

      Достойный состав,наверное, лучшие на сегодня !

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