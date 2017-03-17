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    Клопп присматривается к двум игрокам «Лейпцига»

    Состав «Ливерпуля» может пополнить нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер, сообщает Daily Mail. В его услугах заинтересован главный тренер команды Юрген Клопп. Он хочет усилить атакующую линию мерсисайдцев. Клопп присматривается к еще одному футболисту «Лейпцига» – полузащитнику Наби Кейта.

    В текущем сезоне Вернер провел 23 матча в Бундеслиге, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи. Кейта сыграл в 21 матче, забил четыре гола и записал на свой счет семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 марта 2017, 10:02

      Ральф Рангник не позволит растащить команду, я уверен!

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > zatonn 17 марта 2017, 14:58

      тут еще другое. по моему Клооп очень сильно зацикливается на бундес-лигу . надо вспомнить . что он тренер английского топ клуба !!!!!!!!!!

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