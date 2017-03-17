Клопп присматривается к двум игрокам «Лейпцига»

Состав «Ливерпуля» может пополнить нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер, сообщает Daily Mail. В его услугах заинтересован главный тренер команды Юрген Клопп. Он хочет усилить атакующую линию мерсисайдцев. Клопп присматривается к еще одному футболисту «Лейпцига» – полузащитнику Наби Кейта.

В текущем сезоне Вернер провел 23 матча в Бундеслиге, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи. Кейта сыграл в 21 матче, забил четыре гола и записал на свой счет семь результативных передач.