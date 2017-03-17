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    Синицыну не понравилось играть против испанских команд

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын назвал ключевые моменты, которые не позволили его команде обыграть «Сельты» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Среди прочего вратарь выделил отсутствие голевых моментов у чужих ворот, нехватку ключевых футболистов и неоптимальные кондиции. По сумме двух встреч российская команда покинула турнир (1:2, 0:2).

    – Некое опустошение, потому что игра давалась, в принципе, и мы пройти могли. Не удалось создать стопроцентных моментов сегодня. Соперник хорошо играл, ведь это техничная и неуступчивая команда. Так сложилось.

    – Вам не показалось, что «Сельта» – это один из самых непростых соперников «быков» в этом сезоне?

    – С испанскими командами вообще сложно играть. Футболисты все в их командах техничные, исполнительные, с мячом хорошо обращаются и непросто у них его забрать.

    – Много рассуждали перед этой игрой о том, как именно будет играть «Сельта». Будет ли она показывать тот футбол, как дома, или на выезде покажет что-то совсем другое. Что же в итоге получилось?

    –Я думаю, что не было прессинга и агрессии первого матча. Счет их устраивал, им нужно было точно не пропустить. Играли они с оглядкой на оборону.

    – Андрей, что именно стало ключевым в этой игре?

    – Нехватка ключевых футболистов у нас, неоптимальные кондиции. У нас были моменты, и если бы мы их лучше исполнили... Ну, а больше я не знаю, в чем проблема. Не получалось немного в нападении сегодня.

    – «Краснодар», тем не менее, установил собственный рекорд в еврокубках. Как вы оцените эту кампанию?

    – Сказал, что есть опустошение какое-то. Но из года в год мы улучшаем свой результат, в этом году попали в 1/8 финала. Хотели пройти и дальше, но совсем немного не удалось.

    Источник: Rusfootball.info

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    17.03.2017 07:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 марта 2017, 10:46

      С главным тренером и вратарями в Краснодаре БЕДА! Крицюк сначала хорош был но сейчас - АТАС причем полный! Синица всегда чудил. Нужен толковый вратарь, а главное нужен ТОЛКОВЫЙ ТРЕНЕР !

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 17 марта 2017, 09:49

      Синицын взбесил меня когда пропустил второй гол, нафига так выходить?

      1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik > Deniskl 17 марта 2017, 12:34

      Потому что бездарь он.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 17 марта 2017, 09:04

      Ключевой момент матча-второй гол который этот умник принес сам в свои ворота

      2
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