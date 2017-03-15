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    Мартынович: «При поддержке болельщиков «Краснодар» сможет доминировать и диктовать сопернику свои условия»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Напомним, первый матч завершился победой испанцев со счетом 2:1.

    «В первой встрече мы хотели построже действовать сзади, но, наверное, это не совсем получилось. «Сельта» очень хорошо владеет мячом, хотя мы сумели противопоставить ей контригру. У нас были неплохие подходы, при счете 1:1 Рамирес имел хороший шанс забить. Думаю, дома будет совершенно другая игра. При поддержке болельщиков мы сможем доминировать и диктовать сопернику свои условия», – сказал футболист.

    Встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:17

      Конечно победы-то ждем! Но если "джентельмены" краснодарские "побоятся замазать белые шарфики", то толку не будет! Ведь в последнее время видно, что это команда настроения! Может "бесславно" слить игру Уралу, промучиться со Спартаком и разделать Локомотив! Так что ждем-с с каким настроем выйдут ребята на игру!

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