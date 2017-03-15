Мартынович: «При поддержке болельщиков «Краснодар» сможет доминировать и диктовать сопернику свои условия»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Напомним, первый матч завершился победой испанцев со счетом 2:1.

«В первой встрече мы хотели построже действовать сзади, но, наверное, это не совсем получилось. «Сельта» очень хорошо владеет мячом, хотя мы сумели противопоставить ей контригру. У нас были неплохие подходы, при счете 1:1 Рамирес имел хороший шанс забить. Думаю, дома будет совершенно другая игра. При поддержке болельщиков мы сможем доминировать и диктовать сопернику свои условия», – сказал футболист.

Встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.