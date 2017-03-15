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    Черчесов: «Джикия перешел в другую команду, рядом с ним теперь более классные партнеры»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он делал выбор игроков, которых стоит приглашать на сборы национальной команды.

    «Судить о состоянии кандидатов в сборную всего по двум турам чемпионата довольно сложно. Были еще еврокубки, Кубок России. Кроме того, поэтому мы и ездили по сборам.

    Тот же Джикия принял участие чуть ли не во всех контрольных матчах «Спартака». Мы его уже вызвали на ноябрьский сбор, посмотрели. Теперь он перешел в другую команду, рядом с ним более классные партнеры. Посчитали нужным вновь проверить его в деле.

    Тем более, у него довольно дефицитное амплуа позиция – левоногий центральный защитник. Никаких скидок не собираемся никому делать, исходим из текущей ситуации», – сказал Черчесов.

    В текущем сезоне 23-летний защитник провел 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также получил четыре предупреждения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 08:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 марта 2017, 10:40

      только не играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 10:04

      Очень интересно.
      Будем посмотреть.

      -3
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