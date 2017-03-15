Черчесов: «Джикия перешел в другую команду, рядом с ним теперь более классные партнеры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он делал выбор игроков, которых стоит приглашать на сборы национальной команды.

«Судить о состоянии кандидатов в сборную всего по двум турам чемпионата довольно сложно. Были еще еврокубки, Кубок России. Кроме того, поэтому мы и ездили по сборам.

Тот же Джикия принял участие чуть ли не во всех контрольных матчах «Спартака». Мы его уже вызвали на ноябрьский сбор, посмотрели. Теперь он перешел в другую команду, рядом с ним более классные партнеры. Посчитали нужным вновь проверить его в деле.

Тем более, у него довольно дефицитное амплуа позиция – левоногий центральный защитник. Никаких скидок не собираемся никому делать, исходим из текущей ситуации», – сказал Черчесов.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также получил четыре предупреждения.