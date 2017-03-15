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    Морган: «В «Лестере» никто не ожидал, что мы пройдем так далеко»

    Защитник «Лестера» Уэс Морган признался после матча с «Севильей», что не может поверить в успех своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Сам Морган, открывший счет в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, стал первым футболистом с Ямайки, отличившимся в самом престижном клубном европейском турнира.

    «Невероятно! Я до сих пор не могу в это поверить. Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко. Это один из величайших дней в истории клуба. Не уверен, что подобное когда-либо повторится.

    Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас, и снова сделали невозможное. Это фантастический вечер для «Лестера».

    Жеребьевка? Мы примем любой результат», – сказал Морган.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» закончился со счетом 2:0. В первой встрече были сильнее испанцы – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 07:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 16 марта 2017, 03:54

      ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ)

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