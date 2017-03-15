Морган: «В «Лестере» никто не ожидал, что мы пройдем так далеко»

Защитник «Лестера» Уэс Морган признался после матча с «Севильей», что не может поверить в успех своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Сам Морган, открывший счет в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, стал первым футболистом с Ямайки, отличившимся в самом престижном клубном европейском турнира.

«Невероятно! Я до сих пор не могу в это поверить. Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко. Это один из величайших дней в истории клуба. Не уверен, что подобное когда-либо повторится.

Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас, и снова сделали невозможное. Это фантастический вечер для «Лестера».

Жеребьевка? Мы примем любой результат», – сказал Морган.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» закончился со счетом 2:0. В первой встрече были сильнее испанцы – 2:1.